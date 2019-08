Wordt creatief directeur van VTM Davy Parmentier de praatshow-concurrent van Danira en Gert? Mark Coenegracht

17u54 1 TV VTM wilde het wat graag nog een tijdje als geheim koesteren, maar in de wandelgangen gonsde alsmaar harder het gerucht dat de creatief directeur van VTM Davy Parmentier straks zélf de fonkelnieuwe laatavond-actuatalkshow van de zender aan elkaar zal praten.

“Het is één van de pistes die we op dit ogenblik bewandelen”, geven ze aan de Medialaan toe. “Maar, er is nog niets beslist. De show zelf is nog in volle ontwikkeling”. De nieuwe VTM-actuashow wordt ten vroegste in het late najaar ofwel in 2020 verwacht. Mocht Parmentier weerhouden worden, dan krijgt de kijker straks drie vrienden op drie verschillende zenders met hetzelfde format te zien. Parmentier is niet alleen boezemvriend van Kobe Ilsen en Aster Nzeyimana, maar is ook erg goeie maatjes met zowel Gert Verhulst als Danira Boukhriss Terkessidis. Bij de start van ‘Gert Late Night’, in april 2017, polste Verhulst bij Parmentier om van VTM over te stappen en samen een productiehuis op te starten. Parmentier, die tussen 2001 en 2005 in Gent Communicatiewetenschappen studeerde en in 2008 eindredacteur was van het Eén-programma ‘Steracteur Sterartiest’, bedankte toen voor het aanbod en maakte wat later promotie door creatief directeur te worden.

Dubbele job

In september al start VIER met een nieuw seizoen van ‘Gert Late Night’. Eén lanceert met Danira Boukhriss Terkessidis de opvolgster van Lieven Van Gils en diens ‘Van Gils & Gasten’. VTM zelf heeft nog geen datum geplakt op de start van hun nieuwe praatshow. Officieel is die show nog in ontwikkelingsfase, waarbij o.a. Bruno Wyndaele als adviseur meewerkt.

Dat de zender mogelijk zijn eigen creatief directeur een tv-programma laat presenteren is geen primeur. Voormalige VTM-bazen Mike Verdrengh en Guido Depraetere deden dat in de beginjaren van VTM ook al. Indien Parmentier het gezicht zou worden van de talkshow, is het overigens de bedoeling dat hij dit combineert met zijn job als creatief directeur.

