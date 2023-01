Wordt Alfie uit ‘Emily in Paris’ de nieuwe James Bond? “Hij voldoet aan alle eisen”

Nieuwe 007

De geruchtenmolen draait al een hele tijd op volle toeren. Zo zouden onder meer ‘Bridgerton’-ster Regé-Jean Page (34), ‘The Witcher'-acteur Henry Cavill (39) en Aaron Taylor-Johnson (32) in de running zijn. Maar volgens de ‘DailyMail’ wordt er nog een nieuwe naam aan het lijstje toegevoegd, namelijk die van ‘Emily in Paris’-ster Lucien Laviscount (30). Hij verscheen voor het eerst in het tweede seizoen van de populaire Netflixreeks en wist wereldwijd alle harten te veroveren als de Britse bankier Alfie. Hij zou volgens insiders op de radar staan van producent Barbara Broccoli. “Lucien voldoet aan alle eisen. Hij is een super getalenteerde acteur, is buitengewoon knap. Bovendien heeft hij in de afgelopen 18 maanden veel nieuwe fans bijgekregen sinds hij zich bij de cast van ‘Emily in Paris’ voegde.” De bron vervolgt: “Bondbazen zeggen dat je hem al kunt inbeelden in de befaamde 007-smoking en hoe keurig en passend hij eruit zou zien.”