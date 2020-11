Worden de brokken gelijmd? Sean Dhondt en Allison vieren samen Halloween

ShowbizzHet zag er even niet goed uit voor Sean Dhondt (36) en zijn vrouw Allison (31). De relatie van de twee kende zwaar weer nadat Sean in de val werd gelokt door ‘Eveline’ en in een naaktfotoschandaal verzeild raakte. Toch lijkt er nu opnieuw toenadering tussen de twee: ze vierden samen Halloween en postten meteen ook hun eerste koppelfoto sinds de heisa losbarstte.

Sean en Allison postten beiden dezelfde foto, waarbij ze in de huid van Mugatu en Katinka, twee personages uit de film ‘Zoolander’, kropen. Op hun Instagram Stories is ook te zien hoe de twee zich klaarmaken en samen eten - champagne en pompoensoep. Al plaatst Allison ook meteen een kanttekening bij de beelden: “Quarantine friends, guys. Quarantine friends”, postte ze nadat ze talloze berichten en vragen over hun relatiestatus ontving. Niet alle plooien zijn dus al gladgestreken.

Begin september kwam Sean Dhondt, samen met nog twee andere BV’s, in het midden van een mediastorm te staan toen naaktfoto’s en -video’s van hem verspreid werden op sociale media. De beelden waren gemaakt voor een zekere ‘Eveline’, die hem kon overtuigen om de beelden te maken en ze vervolgens probeerde te verkopen. Vervolgens gingen de twee vermoedelijk uit elkaar: ze gaven geen statement, maar aan de sociale media-accounts van Allison te zien, woonden ze toch niet meer samen.

Verontschuldigingen

Even later verontschuldigde Sean zich ook openlijk bij zijn vrouw. “Liefste Alli”, postte de presentator bij een foto van hun twee. “Het spijt me, uit het diepste van m’n hart, dat ik jouw vertrouwen in ons beschaamde en je enorm veel pijn en verdriet heb gedaan. Door enkel en alleen aan mezelf te denken. Ik wil me daarom niet enkel privé, maar ook publiek verontschuldigen, omdat jij, als slachtoffer in dit alles, dat ook verdient.” Hij sluit af met ‘Ik blijf voor jou vechten, no matter what’, gevolgd door een hartje en een kus-emoji. Hij lijkt nu ook enig resultaat te boeken.

Allison en Sean zijn iets meer dan elf jaar samen en zullen in december normaal hun tienjarige huwelijk vieren. Sean liep haar tijdens een reis in Amerika tegen het lijf, waarna Allison naar België verhuisde. “Ik herinner mij nog hoe ze daar stond te dansen. Het enige wat ik zag, was een blonde kop haar die op en neer ging. Het was halfdonker, ik had nog niet gezien dat ze ook zo’n mooi gezichtje had”, zei hij daar in juni nog over in Story. De twee hadden toen ook plannen voor kinderen. “We hebben alle voor- en nadelen afgewogen en besloten dat we ervoor willen gaan. Mijn nieuwsgierigheid hoe het voelt om vader te zijn is toch groter dan de angst voor de verantwoordelijkheid.”

