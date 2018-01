Word jij groovy van deze nieuwe K3-videoclip? Studio 100 goes 'Saturday Night Fever' voor nieuwe K3-song 'Disco Oma' EDA

Je keelt het misschien al enkele dagen luidop mee en vanaf vandaag kan je daar ook wat danspasjes aan toevoegen. De videoclip van de nieuwste K3-oorwurm 'Disco Oma' werd zopas gelanceerd op het YouTube-Kanaal en de Facebookpagina van de meidengroep.

In de clip is te zien hoe Hanne, Klaasje en Marthe een concert geven voor een 'iets rijper publiek'. De fans zijn uitgedost met boa's, kleurrijke kleren en gekke zonnebrillen. Aan het eind van de clip, dansen ze allemaal samen op verlichte tegels en wordt daarmee een kleine hommage gebracht aan de filmklassieker 'Saturday Night Fever' met in de hoofdrol John Travolta.

De clip is vanaf nu te zien op Studio 100 TV, het YouTube Kanaal van K3 en de Facebookpagina van K3.

Je kan bovendien alle clips van Studio 100 bekijken via de gratis app Studio 100 GO!