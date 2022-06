Woord voor woord: dit is het besluit van de jury in de zaak Johnny Depp vs Amber Heard

De zeven juryleden moesten per claim van Johnny Depp acht vragen beantwoorden, per claim van Amber Heard zes vragen. Dat betekent dat ze zich moesten buigen over 42 vragen, want zowel Johnny Depp als Amber Heard hadden drie claims ingediend die volgens hen lasterlijk waren.

Dit waren de vragen bij de claims van Johnny Depp.

1. Heeft meneer Depp alle elementen van laster bewezen?

2. Zijn ze gepubliceerd door Amber Heard?

3. Gingen ze over Johnny Depp?

4. Waren haar beweringen gelogen?

5. Waren de beweringen lasterlijk? (ofwel: raakte Johnny wel degelijk jobs kwijt door deze beweringen?)

6. Waren ze bewust lasterlijk?

7. Hebben naast Johnny Depp ook andere mensen ze gezien?

8. Heeft Amber Heard deze beweringen gepubliceerd in de wetenschap dat ze onwaar waren, met de bedoeling om kwaad te doen?

En dit waren de vragen bij de claims van Amber Heard.

1. Heeft miss Heard alle elementen van laster bewezen?

2. Zijn ze gepubliceerd door meneer Waldman, die als agent voor Mr. Depp handelde?

3. Gingen ze over Amber Heard?

4. Hebben naast Amber Heard ook andere mensen ze gezien?

5. Waren de beweringen gelogen?

6. Heeft meneer Waldman deze beweringen gepubliceerd in de wetenschap dat ze onwaar waren, met de bedoeling om kwaad te doen?

Bij Johnny Depp ging het om de volgende uitspraken uit het essay dat Amber Heard voor ‘The Washington Post’ schreef.

1. “I spoke up against sexual violence - and faced our culture’s wrath. That has to change.” - “Ik sprak me uit tegen seksueel geweld, en ik voelde de wrok van onze cultuur. Dat moet veranderen.”

Antwoord van de jury: op alle vragen ‘ja’

2. “Then two years ago, I became a public figure representing domestic abuse, and I felt the full force of our culture’s wrath for women who speak out.” - “Twee jaar geleden werd ik een publieke figuur die opkwam voor huiselijk geweld, en ik voelde de volle kracht van de toorn van onze cultuur op vrouwen die hun mond open doen.”

Antwoord van de jury: op alle vragen ‘ja’

3. “I had the vantage point of seeing, in real time, how institutions protect men accused of abuse.” - “Ik kon in real time zien hoe instellingen mannen beschermen die van misbruik beschuldigd worden.”

Antwoord van de jury: op alle vragen ‘ja’

Bij Amber Heard draaide het om drie uitspraken die Depps voormalige advocaat, Adam Waldman, had gedaan in artikels voor ‘Mail Online’. Die uitspraken deed hij in 2020, toen Depp een eerdere rechtszaak tegen ‘The Sun’ uitvocht.

4. “Amber Heard and her friends in the media use fake sexual violence allegations as both a sword and shield, depending on their needs. They have selected some of her sexual violence hoax ‘facts’ as the sword, inflicting them on the public and Mr Depp.” - “Amber Heard en haar vrienden hebben in de media valse beschuldigingen over seksueel geweld gemaakt als aanvalsmiddel én als verdedigingsmiddel, afhankelijk van hun noden. Ze hebben sommige ‘feiten’ van haar hoax over seksueel geweld gebruikt als zwaard tegen het publiek en meneer Depp.”

Antwoord van de jury: op alle vragen ‘nee’

5. “So Amber and her friends spilled a little wine and roughed the place up, got their stories straight under the direction of a lawyer and publicist, and then placed a second call to 911.” - “En dus morsten Amber en haar vrienden wat wijn, haalden de boel overhoop, stemden hun verhalen op elkaar af onder de leiding van een advocaat en een publicist en belden dan voor de tweede keer naar 911.”

Antwoord van de jury: op alle vragen ‘ja’

6. “We have reached the beginning of the end of Ms Heard’s abuse hoax against Johnny Depp.” - “We hebben het begin van het einde bereikt van de hoax rond misbruik van miss Heard tegen Johnny Depp.”

Antwoord van de jury: op alle vragen ‘nee’

