Woonplaats prins Harry en Meghan én Ellen DeGeneres geteisterd door overstromingen: “Dit is waanzin!”

TV “Ik heb een koude poep”: duo’s schreeuwen het uit in bak gevuld met ijswater in ‘Code van Coppens’

Het loopt even mis in een nieuwe aflevering van ‘Code van Coppens’. Mathias Coppens vervoert de duo’s in een bak gevuld met ijswater, maar dat verloopt niet zonder slag of stoot. “Het water is in mijn pak aan het sijpelen", schreeuwt Frances Lefebure tegen goede vriendin Daphne Wellens. “Het is om zeep. Ik heb echt een koude poep.” Maar ook Metejoor en Olivia Trappeniers ontsnappen er niet aan. “Je schoenen zijn helemaal nat.” Waarop de zanger reageert: “Mijn onderbroek ook!”

10:22