Woody Allen 'voelt mee' met Harvey Weinstein

Filmmaker Woody Allen 'voelt mee' met zijn collega Harvey Weinstein, die beschuldigd wordt van het intimideren, misbruiken en aanranden van diverse vrouwen. De 81-jarige regisseur: "Het is tragisch voor alle vrouwen die er bij betrokken zijn en het is verdrietig voor Harvey dat zijn leven een puinhoop is."

Woody Allen is in het verleden zelf ook beschuldigd van misbruik. Zijn adoptiedochter Dylan Farrow zei dat ze als jong meisje seksueel misbruikt werd door hem. De regisseur heeft dit altijd ontkend en de rechter heeft hem ook niet veroordeeld. Weinstein is degene die Allen heeft geholpen om zijn carrière nieuw leven in te blazen.



"Niemand heeft me ooit over deze horrorverhalen verteld", zegt Allen tegen de BBC. "Maar je hoort miljoenen geruchten de hele tijd. Sommige blijken waar te zijn, maar de meeste zijn onzin."

Eigen zoon

Hij noemt de verhalen over Weinstein triest. Voor iedereen die er mee te maken heeft. "Het is tragisch voor alle vrouwen die er bij betrokken zijn en het is verdrietig voor Harvey dat zijn leven een puinhoop is. Er zijn geen winnaars. Het is heel erg verdrietig en tragisch dat al deze arme vrouwen dit hebben moeten doorstaan."



Opvallend is dat Ronan Farrow, Allens eigen zoon, de zaak aan het rollen heeft gebracht. Hij heeft met dertien vrouwen gesproken die zeiden door Weinstein misbruikt of aangerand te zijn. Allen zegt dat hij hoopt dat het onderzoek tot iets leidt. "Maar je wil ook niet dat het een soort heksenjacht wordt, waarin elke man die een vrouw een knipoog geeft op kantoor een rechtszaak aan zijn broek krijgt. Dat is ook niet goed."