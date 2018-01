Woody Allen-musical geschrapt TC

26 januari 2018

14u22 0 Showbizz Na de nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik waagt The Goodspeed Opera House zich niet aan een musicalversie van zijn film 'Bullets Over Broadway'.

De productie zat nochtans al in een vergevorderde fase en het theater dreigt er een financiële kater aan over te houden. Maar toch acht de directie het niet opportuun om de voorstelling van 'Bullets Over Broadway' te laten doorgaan. Het theater herneemt nu liever haar vorige productie, 'The Drowsy Chaperone'. Hoewel het hier maar om een (weliswaar invloedrijk) regionaal theater gaat, lijkt het er toch op dat Woody zich stilaan zorgen moet beginnen maken. "Ook in Hollywood heerst er twijfel bij de filmhuizen. Het is slechts een kwestie van tijd voor ze ook zijn films zullen schrappen." Woody werd de voorbije weken opnieuw aan de schandpaal genageld door zijn voormalige stiefdochter Dylan Farrow. Zij beweert dat hij haar in 1992 aanrandde toen ze pas zeven jaar was. Woody heeft die beschuldigingen altijd ontkent. Maar nu lijkt het er op dat steeds meer mensen toch aan zijn onschuld beginnen te twijfelen.