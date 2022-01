Woning van Harry en Jerina uit ‘Huis gemaakt' nog steeds niet verkocht: “Er waren te veel gebreken”

Maar een jaar later is er nog niets veranderd. Volgens Bart Verleye van makelaar Property, die het pand moeten verkopen, heeft dat vooral te maken met de gebreken. “De woning was niet klaar voor verkoop en wij willen onze naam niet verbinden aan een woning die niet af is”, vertelde hij in Het Nieuwsblad. “Het had geen zin. Wij willen een instapklare woning.” Zo was er een lek in de badkamer, een onafgewerkte keuken en was de elektriciteit niet conform. Die gebreken moesten dus eerst opgelost worden voor het huis in verkoop kon. Normaal gezien komt het pand dan toch eind februari online.