Wonen Marthe en Viktor samen? Deze foto's beweren alvast van wel Redactie

19 juni 2018

06u00

Bron: Story 25 Showbizz Marthe is intussen twee jaar samen met Viktor Verhulst, maar de twee lopen niet te koop met hun liefde. Al lijkt het er wel op dat ze onbedoeld een relatie-update gaven... via de Instagramaccounts van hun katten Modest en Vermeersch.

Het is eigenlijk een uit de hand gelopen grap: Marthe maakte een Instagram-account voor haar kat Modest, Viktor deed hetzelfde voor zijn kat Vermeersch. Beide poezen werden vernoemd naar personages uit Samson & Gert, maar dat is niet alles wat ze gemeen hebben. De Instagramfoto’s van de twee fotogenieke katten (doorgaans luierend op een kussen of in de zetel) lijken in hetzelfde appartement genomen, waaruit je zou kunnen afleiden dat Viktor en Marthe ondertussen een nieuwe stap in hun relatie gezet hebben.

Of de twee effectief samenwonen, wil Marthe niet bevestigen. "Aha, dat is dé vraag, natuurlijk", klinkt het geheimzinnig. Het enige wat ze kwijt wil, is dat er tussen Viktor en haar geen competitie bestaat om de meeste volgers te hebben met hun kattenfoto’s. "Als de ene niet thuis is, maakt de andere foto’s, en die sturen we naar elkaar door om op de Instagramaccounts te zetten", luidt het. "Dat is gewoon leuk. Zo postte ik vorige week nog een foto van Modest die op mijn script voor K3 Roller Disco lag en schreef ik erbij dat hij misschien wel een rolletje kon krijgen in onze nieuwe sitcom. Ik vond het vooral plezant om wat gezelschap te hebben als ik thuis zat te studeren."