Wondermiddel of kwakzalverij? Evy Gruyaert heeft nu piercing tegen migraine Redactie

19 februari 2020

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Opvallend nieuws van Evy Gruyaert (40): recent liet ze een wel heel bijzondere piercing aanbrengen. Een zogenaamde daith piercing. Die wordt aan de binnenkant van je oor gezet, net boven de tragus, het kraakbeen aan de voorzijde van de oorschelp. Het zou een wondermiddel zijn om migraine, waar Evy al zowat haar hele leven mee te maken krijgt, tegen te gaan. Ze heeft er zelfs een boek over geschreven: ‘Kop op’.

Toegegeven: een oorpiercing die migraine geneest, het klinkt niet bepaald geloofwaardig. Ook weekblad TV Familie vond het best een bizarre gedachte. En ook Evy zelf had er aanvankelijk wellicht haar bedenkingen bij. “Of die daith piercing effect heeft? Ik heb toch de indruk dat ik minder aanvallen heb”, zegt Evy in het weekblad. “Een wondermiddel is het in mijn geval niet, maar goed. Het helpt toch wel iets, dus dat is al niet slecht. En bovendien is die piercing ook gewoon mooi. Het is te zeggen: dat vind ík toch.”

Evy Gruyaert liet de bewuste piercing plaatsen door Carolien Van Vooren van Piercings by Cro in Gent, één van de weinige plekken in Vlaanderen waar ze je aan een daith piercing kunnen helpen. “Carolien is een heel fijne dame met vele jaren ervaring”, zegt Evy. “Lief van haar”, reageert Carolien Van Vooren in het weekblad. “Weet je, net zoals veel andere migrainepatiënten is ook Evy altijd op zoek naar middeltjes die de aanvallen kunnen inperken of nog liever volledig kunnen doen stoppen. En via goeie recensies over de daith piercing is Evy bij mij terechtgekomen. Je moet weten dat 90 tot 95% van m’n klanten mij achteraf laten weten dat het hen effectief heeft geholpen. Dus uiteraard hoopt Evy daar nu ook op, en ik hoop voor haar hetzelfde.”

(lees verder onder de foto)

Minder pillen

“Zo’n piercing kan voor iedereen werken die met migraineaanvallen af te rekenen heeft”, gaat Carolien verder. “In je beide oren zit een zenuw die getriggerd wordt bij het plaatsen van een daith piercing. Maar er zijn ook klanten bij wie het niet of slechts gedeeltelijk werkt. Dat ze dus van één migraineaanval per week naar één aanval per maand gaan. Bij heel veel mensen brengt het plaatsen van een daith piercing sowieso een serieuze verbetering teweeg. Vaak moeten ze daardoor ook heel wat minder pillen innemen. En in het beste geval ben je dankzij die piercing helemaal van die vreselijke migraine af.”

Aan twee kanten?

Evy Gruyaert heeft nu een daith piercing in haar rechteroor. “En wie weet is het binnenkort goed om er ook eentje in haar linkeroor te plaatsen”, zegt Carolien nog. “Maar we gaan eerst die eerste piercing mooi laten genezen. Plus: er gaat wat tijd over eer je kunt zeggen wat het resultaat is. Evy heeft in ieder geval al de indruk dat er een verschil merkbaar is. Er kunnen natuurlijk nog andere oorzaken zijn voor migraine, zoals spanning en stress. Of het een pijnlijke zaak is om zo’n piercing te laten zetten? Goh, het is en blijft een prik, hé. Maar dat duurt hooguit enkele seconden. Je moet er echt niet bang voor zijn.”

Mooie reclame

“Evy vindt haar piercing echt mooi”, zegt Carolien. “Er zijn verschillende designs mogelijk. Het is een heel mooie reclame dat Evy Gruyaert hiervoor bij mij is komen aankloppen. Ze is trouwens heel sympathiek! Het zou geweldig zijn als ik haar echt helemaal kan afhelpen van die migraine, waar ze al zoveel jaren mee moet leven.”

Voor meer info: Piercings by Cro op Facebook of Instagram.