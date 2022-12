‘Wolverine’-acteur Hugh Jackman over comeback in ‘Deadpool 3': “Onze personages haten elkaar”

Hoewel de twee in het echte leven twee handen op één buik zijn, zal dat in de derde ‘Deadpool’-prent allesbehalve het geval zijn. Dat biecht Jackman zelf op in een gesprek in ‘The Empire Film Podcast’. “Hoe categoriseer ik de relatie tussen de helden? Als een tien betekent dat we heel close zijn, dan zijn we in de film een nul", steekt hij van wal. “We haten elkaar en zijn complete tegenpolen.” Jackman vervolgt: “Ik praat gewoon vanuit mijn perspectief. Logan is gefrustreerd door Deadpool en wil een miljoen mijl van hem vandaan zijn of wil hem de kop inslaan. Helaas kan hij in deze film geen miljoen mijl van hem verwijderd zijn, dus ga ik hem waarschijnlijk vaak op zijn hoofd slaan.” Bij deze zijn de fans alvast gewaarschuwd.