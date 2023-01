‘Wolverine’-acteur Hugh Jackman ontkent gebruik van steroïden: “Ik deed het op de ouderwetse manier”

FilmDe Australische acteur Hugh Jackman (54) maakt binnenkort zijn eenmalige terugkeer als de gespierde ‘X-Men’-mutant Wolverine in de derde ‘Deadpool’-prent. Maar of hij ooit greep naar steroïden om zijn beroemde kilo’s spieren tevoorschijn te toveren? Die geruchten ontkracht de acteur in een gesprek met Chris Wallace (75) tijdens HBO’s ‘Who’s Talking to Chris Wallace’.

Hugh Jackman kruipt binnenkort voor de tiende én allerlaatste keer in de huid van zijn ‘X-Men’-personage Wolverine in de derde ‘Deadpool’-prent, aan de zijde van zijn goede vriend Ryan Reynolds (46) die de hoofdrol vertolkt. Voorheen speelde hij al de mutant in maar liefst zes ‘X-Men’-films én hij kreeg daarbovenop ook drie solo ‘Wolverine’-films.

Het is geen geheim dat de acteur steeds erg gespierd voor de dag komt als de superheld mutant Wolverine en een ware transformatie moest ondergaan voor de rol. Maar tijdens een interview op HBO’s ‘Who’s Talking to Chris Wallace’ verklaart hij nooit zijn toevlucht te hebben genomen tot steroïden. “Ik hou van mijn werk en ik hou van Wolverine. Ik moet voorzichtig zijn met wat ik hier zeg, maar er is mij anekdotisch verteld wat de bijwerkingen daarvan zijn. En ik had zoiets van: ‘Ik hou er niet van’", steekt hij van wal. “Dus nee, ik deed het gewoon op de ouderwetse manier. En ik kan je vertellen, ik heb veel kippen gegeten. Het spijt me zo voor alle veganisten en vegetariërs én voor alle kippen ter wereld.”

‘Deadpool 3'

Aangezien Jackman zijn rol als Wolverine gaat hernemen in ‘Deadpool 3', wacht hem opnieuw een stevige fitnessroutine. Hij vertelt Wallace dan ook dat zijn transformatie “zijn baan voor de komende zes maanden” zal zijn. “Ik heb geleerd dat je het niet kunt overhaasten en het tijd kost. “Ik heb zes maanden de tijd. En ik doe verder geen ander werk. Ik ga bij mijn familie zijn én ik ga trainen.” Vanwege zijn strakke regime voor zijn Broadway-shows van ‘The Music Man’ moet hij gelukkig niet helemaal van nul beginnen. “De acht shows per week, waarin ik moet zingen en dansen, hebben ervoor gezorgd dat ik fit en gezond ben nu. Dat is alvast een goed begin.” Maar hij waarschuwt de kippen alvast. “Mijn excuses kippen, maar begin al maar te rennen, want ik kom eraan!”

‘Deadpool 3' wordt in het najaar van 2024 verwacht.

KIJK. Hugh Jackman komt terug als Wolverine in ‘Deadpool 3'.

