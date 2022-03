Wolven met bananen, het haar van Meghan Markle en een pleidooi om groener te leven: dit zijn de meest bizarre acts op het Songfestival

Veertig deelnemers, maar nog geen veertig nummers. Zo maakt de Armeense inzending Rosa Linn op 19 maart pas haar song bekend, en heeft de Azerbeidzjaanse zanger Nadir Rustamli nog geen datum genoemd voor zijn song. Gelukkig zit er tussen de reeds bekende inzendingen heel wat - ahum - prachtig materiaal. Althans: voor wie van weird and wonderful houdt. Dit lijstje omvat de meest bizarre en in het oog springende acts.

Noorwegen: Subwoolfer - ‘Give That Wolf a Banana’

Volledig scherm Noorwegen stuurt Subwoolfer naar ESC 2022. © RV

“Het is niet omdat het bizar is, dat het geen kans maakt om te winnen”, deel een. En dus vaardigt Noorwegen Subwoolfer af. Volgens de bookmakers is het Scandinavische land daarmee goed voor een zevende plaats, en bijgevolg een outsider voor de eerste plek. Noem deze inzending - pun intended - gerust een schaap in wolfskleren.

Oh ja: nadat Tix - de inzending van vorig jaar - als allerlaatste met de Barbara Dex Award ging lopen, zouden wij aan Subwoolfer de prijs voor meest originele lyric willen schenken. “And before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana”. Veel beter gaat het niet worden, toch?

Frankrijk: Alvan & Ahez - ‘Fulenn’

Volledig scherm Alvan en de dames van Ahez. © AFP

“Het is niet omdat het bizar is, dat het geen kans maakt om te winnen”, deel twee. Ook Frankrijk gaat dit jaar namelijk een zeer alternatieve richting uit. Nadat het land met Barbara Pravi vorig jaar tweede werd, sturen ze nu Alvan & Ahez. Alvan is een multi-instrumentalistische zanger, gespecialiseerd in elektronische muziek, en Ahez is een Bretoens folktrio dat bestaat uit drie zangeressen. Het lied zelf gaat over een Bretoense legende waarbij een jonge vrouw zich emancipeert van maatschappelijke normen. Dat doet ze “door ’s nachts te dansen, badend in het licht van een vreugdevuur”, aldus de website van het Songfestival.

Daarmee is ‘Fulenn’ — een hypnotiserende mix van elektro en folk — ongetwijfeld de origineelste inzending die dit jaar meedingt. Dit lijkt meteen ook hét nummer dat tijdens de wedstrijd aan momentum zal winnen, net zoals dat vorig jaar bij ‘Shum’ van de Oekraïense band Go_A het geval bleek.

Servië: Konstrakta - ‘In Corpore Sano’

Volledig scherm ESC 2022 krijgt van Servië deze Konstrakta. © RV

Wij hadden nog nooit van Konstrakta gehoord, maar de Servische inzending voor het Songfestival mag zich nu al een viraal succes noemen. Haar nummer werd op YouTube al meer dan een 1,3 miljoen keer beluisterd, en op TikTok zou het nummer eveneens goed zijn voor miljoenen views. Dat heeft ogenschijnlijk alles te maken met de inhoud van ‘In Corpore Sano’. Volgens de vertaling - ons Servisch is roestig tot onbestaande - heeft Konstrakta het namelijk over... het geheim van Meghan Markles gezonde haar. Jawel.

Voor wie benieuwd is: Konstrakta denkt dat het hydratatie is, voordat ze uitlegt wat donkere kringen rond je ogen en donkere vlekken rond je lippen betekenen voor je gezondheid. Servië neemt als onafhankelijk land sinds 2007 deel. Dat jaar won de natie ook, dankzij Marija Šerifović en haar nummer ‘Molitva’. Of Konstrakta dat kunstje gaat herhalen lijkt weinig waarschijnlijk, maar die vrolijke noot? Die heeft ze sowieso wél beet.

San Marino: Achille Lauro - ‘Stripper’

Volledig scherm Achille Lauro. © EPA

Wij stellen ons voor dat de brainstorm bij #TeamSanMarino ongeveer zo ging:

“Mannekes, door vorig jaar Senhit en Flo Rida te sturen, is het geld op.”

“Ah, maar volgend jaar hebben we waarschijnlijk wel budget om de wedstrijd hier te organiseren.”

“Laten we dan iets sturen waarvan we zeker zijn dat het werkt. Iets à la Måneskin.”

En toen was daar Achille Lauro. Tijdens het festival van San Remo werd hij veertiende, en kreeg hij ruzie met de bisschop van San Remo omdat hij een nepdoop uitvoerde op het podium. L’Osservatore Romano, de officiële krant van het Vaticaan, liet echter weten dat ze niet onder de indruk waren van Lauro’s optreden. Om een of andere reden bleek dat dé aansporing die San Marino nodig had. Zij vroegen de zanger om deel te nemen aan hun preselecties, en daar verging het Lauro een stuk beter. Iets zegt ons dat er bij een ummer als ‘Stripper’ ook geen risico op een nepdoop inzit...

Letland Citi Zēni - ‘Eat Your Salad’

Volledig scherm De Letse inzending voor ESC 2022: Citi Zēni. © RV

In 2014 spoorde de Letse inzending voor het Songfestival ons nog aan om een cake te bakken, in 2022 houdt het Baltische land dan weer een pleidooi voor een groener leven.

Voor Citi Zēni de Letse preselecties won, ging ‘Eat Your Salad’ trouwens viraal. Niet zozeer vanwege de groene boodschap, maar wel dankzij de eerste zin. “Instead of meat I eat veggies and pussy”, luidde die. Voor de EBU kon dat uiteraard niet, en ‘pussy’ werd vervangen door een pauze. Al lijkt ook deze opgekuiste versie niet meteen een garantie op succes. Letland heeft de betwijfelbare eer dat geen enkel land vaker laatst eindigde tijdens de voorrondes van het Songfestival. Dat deden ze vijf keer, om precies te zijn.

Moldavië: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov - ‘Trenuleţul’

Volledig scherm Of Zdob şi Zdub voor Moldavië veel douze points gaat scoren op dit Songfestival? Betwijfelbaar. © RV

Toegegeven: wij hebben ieder jaar een zwak voor de Moldavische inzending. Ook dit jaar weer. Het land won de wedstrijd nog nooit, maar aan hun inzet ligt het niet. De Moldaviërs gaan er prat op om iedere keer iets te sturen dat je op z’n minst opmerkelijk kan noemen. Dit jaar doen oudgedienden Zdob şi Zdub - de groep nam ook in 2005 en 2011 deel - die verwachtingen alle eer aan. Na de hippe oma en het elfje op een eenwieler - we verzinnen dit écht niet - zingt de band dit keer over een treinreis. Naar verluidt zou de zanger dit keer een trein op het podium willen sleuren. Na de giga wereldbol die de Spaanse inzending Blas Cantó vorig jaar het podium op sleurde een eerder bescheiden verzoek.

Israël: Michael Ben David - ‘I.M’

Volledig scherm Israël heeft dit jaar Michael Ben David afgevaardigd voor het Songfestival. © RV

Wie zich afvroeg of de kanten blouse die Jan Kooijman tijdens ‘Dancing with the Stars’ droeg een tweede leven heeft gekregen? Jep. Michael Ben David draagt ze nu. En nee, we weten ook niet hoe dat gebeurd is.

Roemenië: WRS - ‘Llámame’

Volledig scherm Roemenië stuurt WRS naar het Songfestival in Turijn. © RV

Laatste in dit rijtje is de Roemeense inzending. Zanger Andrei van WRS kan volgens ons een stylist gebruiken die niet in de jaren tachtig is blijven hangen, én het advies om z’n snor af te scheren. Zijn nummer is gelukkig aanstekelijker dan z’n looks, al vragen wij ons wel af of dit niet beter de Spaanse inzending had kunnen zijn...

LEES OOK