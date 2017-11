Wintertrend: celebs in lingeriecampagnes Redactie

Eindejaar nadert en dus moeten er binnenkort flink wat cadeautjes onder de kerstboom belanden. Dat hebben de lingerielabels natuurlijk goed begrepen. Bijgevolg worden we nu massaal bestookt met nieuwe reclamecampagnes waarin ze hun sexy niemendalletjes promoten. En alle middelen zijn goed om de klanten te overtuigen. De meeste merken pakken dan ook met bekende gezichten en bekende lichamen- om de lingerie aan de man te brengen. Een overzicht.

Kendall Jenner

Toen bekend raakte dat ook Kendall Jenner engeltje-af was bij Victoria's Secret wekte dat wel verbazing. Tot ze liet weten voortaan exclusief voor La Perla te werken. (zie foto hierboven)

Liv Tyler

Photo News

Op haar 40ste wordt de 'Lord of the Rings'-actrice meer dan sexy genoeg bevonden om de nieuwe collectie van Triumph Essence te showen. Ze werd als haar personage Arwen niet voor niets 'het mooiste wezen van Midden-Aarde' genoemd, natuurlijk.

Doutzen Kroes

Photo News

Het Nederlandse topmodel werd aan de kant geschoven door Victoria's Secret, maar dat wil niet zeggen dat ze niet langer in lingerie kan schitteren. Dat besefte Hunkemöller ook en dus mag Doutzen haar ding doen in de nieuwe campagne van het label.

Rita Ora

Photo News

Ze scoort af en toe wel eens als popster, maar haar looks blijken nog winstgevender voor Rita Ora. Ze is al enkele jaren het gezicht van lingeriehuis Tezenis en is nu dus opnieuw te zien in de advertenties van het merk.

Elsa Pataky

ISOPIX

De Spaanse actrice is de vrouw van acteur Chris Hemsworth. En om 'Thor' te verleiden moet je wel over goddelijke vormen beschikken, natuurlijk. Dat is ook Women's Secret Lingerie opgevallen.

Mollie King

Reporters / Wenn

De Britse zangeres scoort tegenwoordig wat minder in de hitlijsten, maar in de campagne voor Boux Avenue doet ze wel flink haar best.

Romee, Elsa & Josephine

Reporters / Bpresse

Victoria's Secret kan natuurlijk niet achterblijven. En dus pakken zij enthousiast uit met 'engeltjes' Romee Strijd, Elsa Hosk en Josephine Skriver.

Irina Shayk

Photo News

De Russische vriendin van acteur Bradley Cooper doet het voor het Italiaanse merk Intimissimi.

Amy Jackson

Photo News

Al jaren populair in Bollywood en straks ook debuterend in Hollywood. Amy heeft nu ook het label Lipsy overtuigd!

Annelies Törös

RV

De ex-miss België is al een tijdje model voor After Eden. Ook dit najaar.