‘Winterrevue’ speelt eerste en voorlopig ook laatste show: “Als dansen op een begrafenis”

Hij had kosten noch moeite gespaard om van 'Winterrevue - Made in Belgium' een succes te maken, maar de verscherpte coronaregels zorgen ervoor dat Stany Crets en de zijnen voortijdig de handdoek in de ring moeten gooien. “Voor tweehonderd man spelen is niet rendabel”, stelt de regisseur. “Er werken dan evenveel mensen op en achter de schermen als dat er publiek in de zaal zit.”

De feestelijke première in het Antwerpse Theater Elckerlyc kreeg hierdoor een wrang randje. “Vanwege een regering die onbegrijpelijke maatregelen neemt”, briest Crets. “Uiteraard begrijp ik dat men iets aan de hoge coronacijfers wil doen, maar het lijkt alsof de cultuursector alweer geslachtofferd wordt op het altaar van de onwetendheid. Sinds de uitbraak van de coronacrisis wordt er enkel op korte termijn gedacht. Ik durf te zeggen dat bij een groot deel van de bevolking geen enkel draagvlak meer is. We spelen een board game, maar de regels zaten er niet bij. En wat doet onze regering? Ze verzint spelregels waarbij de bevolking collectief in een gevangenis zit, en waarbij er van enig perspectief totaal geen sprake is. Weet gij wanneer we kunnen hervatten? Awel, ik ook niet. Leg dat maar eens uit aan al onze medewerkers.”

Een ergernis die ook in de show sloop, toen Vlaams minister-president Jan Jambon door acteur Dirk Van Vooren een gebrek aan mannelijkheid werd aangewreven. “Meneer Jambon is onze vriend niet, laat ik het zo zeggen”, zegt de regisseur. “Er zijn de voorbije drie weken drie overlegcomités geweest”, gaat Crets verder. “Tijdens de eerste twee rondes gebeurde er niets, en tijdens de derde ronde moet onze sector - ineens - grotendeels weer op slot. Dat heeft niets met daadkracht of langetermijnvisie te maken. Integendeel. In mijn ogen is dat ongefundeerd nattevingerwerk. Ontzettend frustrerend, maar ik weiger om er moedeloos van te worden. Ik sta iedere morgen strijdvaardig op en vertik het om mij te laten muilkorven. Ik zal mijn mening over dit beleid blijven verkondigen zolang dit gehannes blijft duren.”

