Wint Niels Destadsbader drie keer op rij de Radio 2 zomerhit? Dit zijn alle genomineerden Redactie

18 juli 2019

15u14 0 Showbizz Zonet maakte Niels Destadsbader, winnaar van de Radio 2 Zomerhit 2018 en Radio 2 Zomerhit 2017, de tien kanshebbers bekend voor de prijs van zomerhit van het jaar. De West-Vlaming is opnieuw genomineerd, maar ook Regi en #likeme maken kans.

In een live-uitzending, gepresenteerd door Vanessa Vanhove en Showbizz Bart, kwamen de luisteraars ook de genomineerden voor de Radio 2 muziektrofeeën voor Soloartiest, Groep en Doorbraak te weten. Op zondag 18 augustus presenteren Bart Peeters en Siska Schoeters Radio 2 Zomerhit 2019 op de zeedijk aan de vuurtoren in Blankenberge. De show wordt tegelijk op Eén en op Radio 2 uitgezonden. Eén zendt de zomerse muziekshow live uit vanaf 20.35 uur.

Op Radio 2 wordt het reilen en zeilen achter de schermen al vanaf 13.00 uur ‘s middags gevolgd. Daar zorgen Kim Debrie, Daan Masset, Caren Meynen en Showbizz Bart ervoor dat de Radio 2-luisteraars niets van het muziekfeest moeten missen! Niels Destadsbader werd de afgelopen twee jaar bekroond tot winnaar van de Radio 2 Zomerhit, met ‘Skwon meiske’ in 2017 en ‘Verover mij’ in 2018. Hij werd in 2018 ook beloond met de Radio 2 muziektrofee voor Soloartiest. Vandaag opende hij de officiële stemming tijdens de startshow. Dit zijn de genomineerden.

Radio 2 Zomerhit

Belle Perez – Indirectas

Dana Winner – Waar jij ook bent

Hooverphonic – Looking for stars

Kommil Foo – Stilte na de storm

Laura Tesoro – Thinking about you all the time

#LikeMe Cast - Vlaanderen m’n land

Mathias Vergels – Helena

Metejoor – Horizontaal

Niels Destadsbader – Mee naar boven

Regi feat. Jake Reese & OT – Summer life

Radio 2 muziektrofeeën

Soloartiest

Bart Herman

Isabelle A

Kate Ryan

Mathias Vergels

Slongs

Groep

De Geest

Hooverphonic

#LikeMe Cast

Sasha & Davy

The Starlings

Doorbraak

Gio Kemper

IBE

#LikeMe Cast

Mathias Vergels

The Starlings

Radio 2 Zomerhit 2019: op zondag 18 augustus om 20.35 uur live in Blankenberge en op Eén, en vanaf 13.00 uur op Radio 2.