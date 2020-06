Winnie & Jonah uit ‘Blind Getrouwd’ hebben heftige maanden achter de rug: “De kleine frustraties beginnen toch op te spelen”

Showbizz

Het huwelijk van Winnie Bogaerts (27) en Jonah Hulselmans (31) is het enige dat overeind bleef in het laatste seizoen van ‘Blind Getrouwd’ . Al waren de lockdown en de renovatiewerken aan Jonahs huis toch een hele beproeving. Plots moesten ze dag en nacht samenleven. “Er zijn momenten geweest dat ik hardhandig de deuren dichtsloeg.” In Story vertellen ze honderduit over de afgelopen periode vol spanningen, hoe het zit met hun roze wolk en hun plannen voor gezinsuitbreiding.