Winnie en Jonah uit ‘Blind Getrouwd’ zijn volop aan het verbouwen: “Geen vakantie, wél samen badkamer gaan kiezen” Redactie

29 juli 2020

11u00

Bron: TV FAMILIE 0 Showbizz Het coronavirus heeft ondertussen de hele wereld bereikt. Overal worden mensen (weer) opgeroepen om binnen te blijven, en dat is ook bij ons niet anders. “Wij blijven gewoon thuis”, zeggen Winnie Bogaerts (27) en Jonah Hulselmans (31) uit ‘ Het coronavirus heeft ondertussen de hele wereld bereikt. Overal worden mensen (weer) opgeroepen om binnen te blijven, en dat is ook bij ons niet anders. “Wij blijven gewoon thuis”, zeggen Winnie Bogaerts (27) en Jonah Hulselmans (31) uit ‘ Blind Getrouwd ’ in weekblad TV Familie. Al weet het koppel wel wat aan te vangen: Winnie en Jonah zijn aan het verbouwen en hebben nu meer dan ooit tijd om samen aan hun woning te werken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Gelukkig zijn de grote afbraakwerken achter de rug nu”, zegt Winnie in het weekblad. "We zijn gestart met de opbouw van het huis. We moeten alleen nog slijpen en kappen voor de waterleiding. Maar dan zit het ergste vuile werk er eindelijk helemaal op. Dus geen stofmaskers meer, alleen nog maar mondmaskers." (lachje)

Winnie en Jonah zitten nu in de fase van keuzes maken. “Ja, we moeten nu onze badkamer gaan kiezen”, zegt ze. “Een zoveelste relatietest, zeg maar. (lacht) Maar dat komt wel goed, qua stijl komen we gelukkig goed overeen. Ja, we zien deze laatste fase van de verbouwingen helemaal zitten. We kunnen niet wachten om aan die nieuwe start te beginnen.”

Pure nostalgie

“Onze laatste reis was een skivakantie in januari”, zegt Winnie nog. “Dus, we hunkeren uiteraard wel naar verlof. Maar we doen uitstappen in de buurt nu. Jonah en ik zijn laatst ook een dagje naar de Efteling geweest, zo mooi. Dat was echt pure nostalgie! We moesten alleen overal 1,5 meter afstand bewaren”, aldus Winnie. “En dat was gelukkig heel goed aangegeven, met lijnen overal. Al was ’t wel heel druk in de Efteling, amai. En dat vonden we minder. Laatst waren we in Antwerpen, en op de Meir was het ook over koppen lopen. We zijn dan op een rustig terrasje iets gaan drinken. Je moet het ook niet opzoeken, hé. Mijn mama en ik zijn naar zee geweest, en we hebben ons écht wel uit de massa gehouden, hoor.”

(lees verder onder de foto)

Mondmasker

“Jonah en ik dragen een mondmasker als we naar de winkel gaan of zo”, zegt Winnie nog. “Daar voel we ons goed bij. We deden dat zelfs al nog voor het verplicht werd. Voor mijn job als sitemanager bij Janssen Pharmaceutica kom ik geregeld in ziekenhuizen. Mét mondmasker dus. Ik wil ook gewoon niet het risico nemen om onze familie of vrienden te besmetten, stel je voor!”

Winnie is voorstander van de vernieuwde verstrengde maatregelen. “Die zijn gewoonweg nodig, volgens mij”, zegt ze. “Want ik denk toch dat we met z’n allen een volgende coronapiek willen vermijden, nietwaar. In elke handtas heb ik ook een desinfecterende gel zitten, trouwens. Maar dat komt dus ook door m’n werk. Kijk hé, we moeten allemaal gewoon onze verantwoordelijkheid nemen, voor onszelf en voor elkaar. Als iedereen dat zou willen doen... Dan komen we er uiteindelijk wel.”

LEES OOK:

Winnie & Jonah uit ‘Blind Getrouwd’ hebben heftige maanden achter de rug: “De kleine frustraties beginnen toch op te spelen”

Winnie en Jonah uit ‘Blind Getrouwd’ halen voordeel uit coronacrisis: “Veel tijd om samen aan ons huis te werken”