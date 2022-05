Winnie en Jonah uit ‘Blind getrouwd’ willen het geslacht van hun kindje niet weten tot aan de bevalling: “We doen al graag eens iets blind”

“Jongen of meisje? Wij doen al eens graag iets blind, dus besloten we om het geslacht van onze baby voor onszelf een verrassing te houden en het gewoon zelf niet te weten tot aan de geboorte”, aldus het koppel op sociale media. “Uiteindelijk maakt het toch niets uit of het nu een jongen of een meisje wordt en ondertussen hebben we ook al een jongens- én meisjesnaam waar we het over eens zijn. En zo kunnen we ons ook zeker niet verspreken.”