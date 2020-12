Winnie en Jonah uit ‘Blind Getrouwd’ in therapie na relatiedip: “Gelukkig zijn, daar zou ik alles voor geven”

“Gelukkig zijn, daarvoor zou ik alles geven. Ook naar de relatietherapeut gaan”, schrijft Winnie bij een liefdevolle foto van hen twee. “Wij gaan sinds twee maand elke maand een keer langs bij seksuoloog Filip Geelen (tevens één van de experten uit ‘Blind Getrouwd’, red.) Initieel omdat we even in een dipje zaten, maar vooral omdat we allebei weten dat je aan een goede relatie moet werken. Daarvoor willen we de juiste tools in handen hebben.”