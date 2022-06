“Winnende renovatie is nu 400.000 euro waard”: zo zit het met de financiële kant van ‘Huis gemaakt’

Bekijk hieronder welk duo ‘Huis Gemaakt’ wint:

Samen met VTM en het productiehuis gaat projectontwikkelingsbedrijf A. Verelst op zoek naar drie te renoveren woningen. “Bij elk pand checken we of er genoeg te verbouwen valt en er genoeg creatief werk mogelijk is. Tegelijk mag de renovatie niet te zwaar zijn, het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat kandidaten zich ook zouden wagen aan stabiliteitswerken. Om maar te zeggen dat de voorbereiding heel belangrijk is”, zegt Amaury Verelst. “Als het huiswerk klaar is, kopen wij met de firma de drie gebouwen aan. Voor elk van de huizen hebben we om en bij de 250.000 euro betaald. Elk pand heeft zijn eigen troeven. Het Antwerpse huis is bijvoorbeeld een kleine stadswoning in het centrum. In Koersel is het een woning op een groter perceel met een grote tuin. De deelnemers aan het programma renoveren de huizen en de winnaars krijgen het pand middels een akte voor een symbolische euro. Wij betalen ook nog eens de registratierechten voor dat winnende koppel.”

Volledig scherm Voor en na: woning in Antwerpen uit 'Huis Gemaakt' © VTM

“Onze zorg doorheen het programma is natuurlijk dat de verbouwingen op een goeie manier gebeuren. Backstage hebben we een werfleider die alles opvolgt, zeker naar technieken toe, zodat er zeker geen grote stommiteiten gebeuren. Ik moet zeggen dat de kandidaten het over het algemeen wel goed hebben gedaan. Het winnende pand in Antwerpen is intussen ongeveer 400.000 euro waard. Ik ben twee weken geleden nog eens naar de andere panden gaan kijken en wellicht ligt de waarde na renovatie bij die huizen net iets lager, ik schat dat ze tussen de 360.000 tot 380.000 waard zijn. De bedoeling is om die twee andere huizen te verkopen zodat we met dat geld een groot deel van onze investering kunnen recupereren. We gaan binnenkort een laatste controle uitvoeren, nakijken of alles klopt met de EPC-attesten, de keuring van gas en elektriciteit enzovoort. Ik vermoed dat ze over vier weken op de markt komen.”

A. Verelst draagt alle risico’s. “Maar dat is het spel hé”, zegt Amaury Verelst. “Voor is het meegenomen dat we in beeld komen. Wij hebben een akkoord met VTM dat een korte spot van ons bedrijf te zien is op televisie; dat is zowat de return die we krijgen. We zijn tevreden. Het eerste jaar was nog wat zoeken, maar dit seizoen zijn we beter op elkaar ingespeeld. Er komt echt heel veel bij kijken, maar intussen treffen we al voorbereidingen voor een derde seizoen.”

Bekijk ook: zo ziet het pand in Antwerpen eruit na alle afwerkingen

Bekijk ook: Dit is de complete transformatie van het pand in Beringen

Bekijk ook: Dit is het eindresultaat van het huis in Boortmeerbeek

