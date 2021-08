Winnen Niels Destadsbader en Regi voor het eerst samen de Radio 2 Zomerhit? “Onze samenwerking was een afleiding van mijn scheiding”

Royalty Thomas Markle maakt prins Harry met de grond gelijk: “Door zijn slechte invloed is de band met m’n dochter kapot”

13 augustus Thomas Markle (77), de vader van Meghan (40), heeft zich in een gesprek met de Britse nieuwszender GB News voor de zoveelste keer uitgesproken over zijn dochter en schoonzoon Harry (36). Volgens hem is het de schuld van de prins dat z’n dochter zo veranderd is. “Ik neem het hem kwalijk dat hij me nooit wou ontmoeten”, sneerde hij.