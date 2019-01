Winnaars Vlaamse Televisie Sterren wachten nog steeds op award: “Er werd maar één beeldje gemaakt en iedereen moest daarmee poseren” TK KD

05 januari 2019

08u54

Bron: NB 3 Showbizz Ooit was de Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren een spektakel vol glitter en glamour waar alle BV’s op aanwezig waren, maar sinds de show van de televisie verdween, stelt het bijna niets meer voor. Dit jaar kenden de Sterren een dieptepunt: de prijzen werden uitgereikt tijdens een gastcollege aan de UGent, er kwamen amper winnaars opdagen en nu blijkt dat er ook maar één award gemaakt werd door de organisatie.

Ooit was de uitreiking van de Televisie Sterren het meest prestigieuze feestje van het jaar, maar intussen is het een zielige bedoening geworden. Dit jaar werden ze op 10 december uitgereikt in een gastcollege aan de UGent. Presentator Mark Uytterhoeven stond gepland als gastheer van dienst, maar werd wegens ziekte op het laatste nippertje vervangen door Bastien Hubens.

Mark Uytterhoeven was niet de enige die verstek gaf. Zelfs een heel deel van de winnaars kwam niet opdagen. ‘Reizen Waes’ werd uitgeroepen tot het best bekeken programma, maar Tom Waes zelf was niet aanwezig wegens een griepje. Ook Frances Lefebure, Bart Peeters en Peter Van den Begin stuurden hun kat naar het evenement. Actrice Lynn Van Royen kwam haar prijs voor Beste Actrice wel ophalen, zij het in haar joggingpak. Een groot contrast met het gala-evenement waarvoor BV’s zich in het verleden in hun beste pak hesen.

Geen awards

En nu blijkt dat er ook lang niet genoeg awards aanwezig waren voor alle winnaars. Van Royen vertelt in Het Nieuwsblad dat zij haar exemplaar nog niet ontvangen heeft. “Mijn Televisiester? Die heb ik niet mee­gekregen naar huis. Er was maar één trofee waarmee elke winnaar op de foto kon gaan. Ze zouden die laten bijmaken, met onze naam erin gegraveerd. Bij mijn vertrek zei ik tegen de organisatoren: Jullie weten me ­wonen. Maar bijna een maand na de ­uit­reiking heb ik nog niks ontvangen.”

Volgens de organisatie zijn de prijzen op komst. “Die krijgen ze zeker nog”, aldus Chris ­Cockmartin, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Televisie Academie. “De beeldjes waren bij de uitreiking inderdaad nog niet klaar. We konden hen dus geen prijs overhandigen.” De man kan niet zeggen wanneer de awards dan wel klaar zullen zijn. “Maar de winnaars moeten zich geen zorgen maken. Als iedereen er toch zo bekommerd om is, zal ik die prijzen hoogstpersoonlijk gaan overhandigen.”