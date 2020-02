Winnaar Luc Tuymans stuurt zijn kat naar Ultimas en schenkt prijzengeld weg, Jambon opnieuw uitgejouwd YM KVE

18 februari 2020

22u15

Bron: De Morgen 2 Showbizz Op de uitreiking van de Ultimas daagde Luc Tuymans niet op om zijn prijs in ontvangst te nemen. Meer nog, hij schonk zijn prijzengeld weg aan Let’s Go Urban, een urban dansstudio in Antwerpen. Het publiek van de Ultimas was ook niet mals voor minister van Cultuur Jan Jambon.

Tijdens een gala in het Brugse Concertgebouw werden dinsdagavond de Ultimas uitgereikt. Dat zijn de cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap. Opvallend: kunstenaar Luc Tuymans, die de grootste prijs voor Algemene Culture Verdienste in ontvangst zou mogen nemen, stuurde zijn kat naar het gala. Daarnaast liet hij weten dat hij zijn prijzengeld - ter waarde van 20.000 euro - doneert aan ‘Let’s Go Urban’, het Antwerpse jongeren- en dansproject dat in 2009 werd opgericht door Sihame El Kaouakibi (ondertussen ook Vlaams parlementslid voor Open Vld).

Luc Tuymans schenkt zijn Ultima voor Algemene Culturele Verdienste aan Let's Go Urban, een urban dansstudio in Antwerpen. #Ultimas #CultureClub Radio 1(@ radio1be) link

Tuymans staat bekend als een fervent criticus van de besparingen van minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA). Die moest het trouwens ook bij het publiek ontgelden. De politicus werd uitgejouwd. Ook tijdens de uitreiking van de MIA’s werd Jambon eerder al getrakteerd op boegeroep.

Ook het publiek van de #Ultimas was niet mals voor Minister van Cultuur @JanJambon.



"Ik had wel enige reactie verwacht. Maar goed, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is." #CultureClub Radio 1(@ radio1be) link