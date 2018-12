Winkelketen Forever 21 biedt excuses aan voor blond en blank ‘Black Panther’-model MVO

19 december 2018

06u42

Bron: ANP 0 Showbizz Modeketen Forever 21 maakte een slechte marketingkeuze, door een blond wit mannelijk model te laten poseren in hun ‘Black Panther Wakanda Forever’-kersttrui. Volgens velen is het ongepast om een blanke, blonde man te laten adverteren voor een film die louter bestaat uit zwarte superhelden. Het bedrijf heeft zich de reacties aangetrokken en excuses gemaakt.

“Forever 21 neemt feedback van klanten heel serieus. Wij vieren alle superhelden met veel verschillende modellen en etnische achtergronden. Het spijt ons dan ook als de foto op welke manier dan ook verkeerd is overgekomen,” aldus een woordvoerder van het modelabel.

Een volger plaatste een screenshot van de inmiddels verwijderde foto online en schreef erbij: “Hebben jullie nu echt een kolonist in een Wakanda Forever trui neergezet?” Een ander vroeg zich af waarom niet gekozen is voor het zwarte mannelijke model, dat óók op de site van Forever 21 te zien is. “Oh nee, hij draagt alleen maar de kleding die in de uitverkoop is.”

‘Black Panther’ was afgelopen jaar te zien in de bioscoop en werd een monstersucces. Acteurs die in de film meespeelden waren onder andere Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Forest Whitaker en Angela Bassett.