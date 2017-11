Wim Soutaer vertedert met eerste foto van zijn prinsesje, Lilou HL

13u56 8 facebook Wim Soutaer met baby Lilou. Showbizz De baby is ondertussen al tien weken oud, maar Wim Soutaer (43) heeft pas nu een foto van Lilou op social media gepost. En kijk eens hoe vertederend schattig zijn prinsesje is!

Lilou werd vier weken te vroeg geboren, maar is ondertussen al serieus aangesterkt en stelt het prima. Mama Kim Ghyselinck (39), met wie Wim eerder dit jaar in het huwelijksbootje stapte, trouwens ook. Zij is al haar zwangerschapskilo’s kwijt en treedt al opnieuw op met Swoop.

“Na drie jaar proberen en zes miskramen hadden Kim en ik onze kinderwens eigenlijk opgeborgen”, aldus de zanger. “Toen we alle hoop hadden laten varen, lukte het plots wel. Al bleven we lange tijd vrezen dat het ook deze keer weer zou mislopen. Nu Lilou er is, stellen we ons de vraag hoe we ooit hebben kunnen beweren dat ons leven ook zonder liefdesbaby compleet was. Een kind is het mooiste ter wereld! Nee, ik zou Lilou niet meer kunnen missen.”

facebook Lilou, de baby van Wim Soutaer.