Wim Soutaer staat 15 jaar na 'Allemaal' nog op alle grote podia: "Voor veel opkomende artiesten is zo'n onregelmatig leven een valkuil"

15 augustus 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal/Story 0 Showbizz ‘Idool 2003' ligt al even achter ons, maar Wim Soutaer (45) weet zijn publiek nog steeds te vinden. Hij staat deze zomer 60 keer op podia over heel Vlaanderen, solo én met zijn Soulbrothers. “Ik hoop heel hard dat VTM mij vraagt voor ‘Liefde voor Muziek’”, klinkt het ambitieus in het blad Story.

Liefhebbers van kleinschalige festivals en de Vlaamse zomerse ambiance hebben veel kans dat ze in deze periode Wim Soutaer op een podium zien staan. De zanger leeft nog steeds van zijn muziek en rijgt de opdrachten zoveel mogelijk aan elkaar. “Uitsluitend leven van mijn solo-optredens op kermissen en in tenten zou moeilijk zijn, al treed ik wel weer alleen op sinds mijn album Verbonden uit is. Maar ik treed ook vaak op met Soulbrothers, het trio dat ik al zo’n zeven jaar vorm met Charles Van Domburg en ex-Dinky Toy Vincent Goeminne. Wij spelen op bedrijfs- en privéfeesten, en op het gratis festival Engie Parkies. Dat brengt flink wat centjes in de lade, en het is héél plezant.”

