Wim, Sam en Heidi waren vanmorgen voor even K3 TK

20 december 2018

12u06 0

Hanne, Marthe en Klaasje kunnen met pensioen, want de nieuwe K3 is in de Qmusic-ochtendshow opgestaan: Sam De Bruyn, Wim Oosterlinck en Heidi Van Tielen. K3 kwam vanmorgen vertellen wat ze volgend jaar gaan doen, want de groep bestaat dan 20 jaar. Hanne, Marthe en Klaasje brachten ook ‘Alle Kleuren’ en hadden tijdens het nummer een opdracht voor het trui: Sam, Wim en Heidi moesten invallen tijdens het laatste refrein, waardoor zelfs Klaasje even de kluts kwijt was.