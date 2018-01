Wim Opbrouck richt eigen productiehuis op EVDB

15u37 0 BELGAIMAGE Showbizz Wim Opbrouck, Muriel Maebe en Geert Willems slaan de handen in elkaar en richten samen het nieuwe productiehuis Free Kings op. Free Kings zal onder andere de Vlaamse versie van 'Bake Off' produceren.

Muriël Maebe en Geert Willems komen van het productiehuis BlazHoffski, dat we kennen van ondere andere 'Foute Vrienden' en 'All You Need Is Jani'. Wim Opbrouck maakt met Free Kings zijn debuut binnen de mediaproductiehuizenwereld.

Free Kings zal zich in de eerste plaats richten op televisieprogramma's, maar dat is niet alles. Ook andere mediamogelijkheden zoals commercials, evenement entertainment, online content zullen onder de waaier van Free Kings vallen. Het mediaproductiehuis zal zelfs boeken uitgeven.

Free Kings

Wim Opbrouck vertelde dat de bedoeling van Free Kings is om als vrije koningen inspirerende televisie te maken. Daarmee willen ze een breed publiek bereiken. "Soms groots en meeslepend, soms klein en breekbaar. Vol van vuur en vol van genade. Free Kings wil met ambacht en meesterschap verhalen vertellen die ertoe doen. Omdat een goed verhaal begin en einde is van alles. Omdat wij nog in sprookjes geloven, omdat wij houden van televisie als een warm knetterend haardvuur.", aldus Opbrouck. De acteur vertrok in augustus bij NTGent en vond in zijn laatste rol in het stuk 'We Free Kings', met Wilfried De Jong, inspiratie voor de naam van het productiehuis.

Wie zich wil inschrijven voor het tweede seizoen van 'Bake Off Vlaanderen' kan dat via de website van VIER.