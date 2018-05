Wim Opbrouck: "Ik lieg hier al jaren over" EDA

06 mei 2018

12u03

Bron: Radio 2 0 Showbizz Zondagochtend was Wim Opbrouck te gast bij Christel Van Dyck in de Rotonde. Daar deed de acteur een verrassende onthulling. Zo liegt hij al jaren over zijn leeftijd. "Ik zeg nooit mijn echte leeftijd, ik weet ook niet waarom."

Wim Opbrouck -de acteur die bij tv-kijkend Vlaanderen bekend werd als Gerrit Callewaert, de man die protesteerde tegen het ondertitelen van Westvlamingen in ‘In de gloria’- werd op 5 februari 1969 geboren in Bavikhove, staat op zijn Wikipedia-pagina te lezen. Dat maakt hem op heden 49 jaar jong. Maar die info blijkt quatsch.

Dyscalculie

Tijdens een gesprek met de acteur over zijn kinderen moet Wim even diep nadenken of hij nu 24 of 25 was. De twijfel ligt niet aan zijn dyscalculie, de rekenstoornis die de acteur naar eigen zeggen ook heeft. Maar aan het feit dat hij al jarenlang liegt over zijn leeftijd.

“Ik lieg altijd over mijn geboortedatum. Ik zeg nooit mijn echte leeftijd, ik weet ook niet waarom. Dit is een biecht dat ik hier doe,” lacht Wim. Om dan rustig verder te gaan met het gesprek.

In principe viert Opbrouck volgend jaar dus mogelijk zijn 50ste verjaardag. Of niet. Maar op welke datum? Daar laat hij voorlopig het raden naar.