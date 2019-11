Wim Oosterlinck start met podcast over boeken DBJ

Wim Oosterlinck (46) is al zijn hele leven een grote boekenliefhebber, en dus start hij een eigen podcast over literatuur. In 'Drie boeken' vraagt de Qmusic-dj elke week aan een centrale gast welke drie boeken je absoluut gelezen moet hebben. "Ik speel al langer met het idee om iets rond boeken te doen. Bovendien heb ik ook de voortdurende neiging om aan iedereen te vragen in welk boek ze momenteel bezig zijn en welke titels ze aanraden. Het is een ei dat je niet meteen kwijt kan in een ochtendshow, dus leek dit me een ideale oplossing."

In zijn podcast passeren de komende weken onder anderen actrice Leen Dendievel en schrijfster Sylvia Van Driessche, maar beginnen doet Wim met actrice Joke Devynck, van wie hij al jaren grote fan is. "Het is geweldig om haar bezig te horen en ze heeft al zóveel gelezen in haar leven. In de show nodig ik enkel gasten uit die me echt oprecht interesseren. Het nadeel is dat de stapel boeken die ik zelf nog wil lezen alleen maar groter wordt. (lacht)" Elke week verschijnt er een nieuwe aflevering op Spotify, YouTube of je podcast-app.