Wim Oosterlinck en Tomas De Soete, voortaan allebei op Willy: “Wim heeft me de belangrijkste radioles uit mijn leven gegeven”

"Ik zat in de psychia­trie en kreeg de stempel bipolair": Mathias Vergels openhartig bij start nieuwe tournee

De voorstelling is klaar. Het nieuwe themalied ook. Weldra trekt Mathias Vergels (31) als gloednieuw ambassadeur voor ‘Te Gek?!' door Vlaanderen. ‘Het zit in de beste families’ heet de voorstelling en die titel is verrassend toepasselijk. “‘Te Gek?!’ zet zich in voor mensen met psychische problemen. Ik dacht dat het niet meer nodig was om dat thema uit de taboesfeer te halen.” Tot een gesprek met zijn moeder het tegendeel bewees.