Wim Oosterlinck breekt even binnen bij Qmusic: “Wat hoor ik hier op de radio?!”

“Er zijn nog zekerheden in het leven: waar Céline Dion is, is Wim Oosterlinck met zijn lichtelijke afkeer voor de zangeres”, klonk het op donderdag op het Instagram-account van Qmusic. Toen Q-dj Maarten het nummer ‘It’s All Coming Back To Me Now’ van Dion draaide, stormde Oosterlinck inderdaad niet veel later de studio in.