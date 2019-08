Wim Lybaert is verslaafd aan slaappillen: “Het is niet gezond, maar het is dat of niet slapen” KD

12 augustus 2019

07u09

Bron: Canvas 1 Showbizz ‘De Colombus’-presentator Wim Lybaert (50) is verslaafd aan slaappillen. Het VRT-gezicht neemt al vijf jaar slaapmedicatie in en getuigt daarover in het nieuwe Canvasprogramma ‘De slapelozen’, dat vanaf oktober op het scherm te zien is. “Het schijnt dat het niet gezond is, maar niet slapen is ook niet gezond”, aldus Wim over zijn verslaving.

De presentator steekt niet onder stoelen of banken dat hij niet zonder slaappillen kan. “Ik weet dat ik verslaafd ben. Het schijnt dat het niet zo gezond is, maar niet slapen en prikkelbaar rondlopen is ook niet gezond. Als ik een halve slaappil neem en ik heb zeven uur doorgeslapen, wil dat zeggen dat ik niet wakker ben geworden en heb liggen nadenken. Ik ben een overtuigde slaappillenslikker. Ook al weet ik dat ik dat eigenlijk niet zou mogen doen. Maar het is dat of niet slapen.”

Wim Lybaert is niet de enige die niet zonder medicatie kan slapen. Ook ‘De slimste mens’-presentator Erik Van Looy getuigde daar eerder al over. In het programma ‘De slapelozen’ probeert Annick Ruyts samen met lotgenoten en experten te achterhalen waarom zoveel mensen slecht slapen.