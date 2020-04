Exclusief voor abonnees Wim Lybaert: "Ik hoop echt dat we niét terugkeren naar ons oude leventje" Op wandel met... Wim Lybaert Redactie

25 april 2020

06u00 0 Showbizz In 'De Columbus' neemt hij zijn gasten kriskras mee door Europa. Een wandeling door 'zijn' Brugge blijkt al even geïmproviseerd. Maar uit chaos komt kosmos: een mooi beeld van wie Wim Lybaert is en hoe hij naar Brugge en de wereld kijkt. Urbi et orbi, met de zegen van de paus. "Ik geloof in God, ik geloof in de liefde, ik geloof, nee ik hóóp dat mijn programma's onze samenleving beter, rijker kunnen maken. Ik ben een wereldverbeteraar: is dat pretentieus?"

Een zonnige donderdagvoormiddag in april, we bevinden ons aan het Minnewater in Brugge. Normaal krioelen hier honderden toeristen door elkaar, vandaag is er enkel leegte, stilte. "Ik ben een tactiele jongen", zegt Wim Lybaert. "Waar ik het meeste last van heb, is dat ik de mensen al weken niet kan aanraken. Ik geef graag knuffels, schouderklopjes. Maar dat kan nu niet. Aan de andere kant: mijn vrouw, ikzelf en onze drie kinderen zijn gezond en ik probeer ook het positieve van de hele situatie in te zien. Wat wij hier nu zien: het kasteeltje van het Minnewaterpark, het sashuis, de Poertoren, met in de verste verte geen enkele toerist, alleen maar de klank van fluitende vogeltjes... Het is even surrealistisch als prachtig. De natuur neemt terug over, deze ochtend zat er een specht in mijn tuin. Tegelijk voel ik me bijna schuldig als ik van deze rust geniet. Want ik weet dat de middenstand aan het bloeden is, dat er mensen overlijden. Maar toch."

