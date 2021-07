Wim Leys viert zijn 20-jarig bestaan met eenmalige reünie van de jongensgroep Boysband

Solocarrière

Na het vertrek van Wim Leys – die begin 2000 voor een solocarrière koos - besloot Boysband nog een tijdje met drie verder te gaan, maar na enkele singles stopte de groep uiteindelijk in 2001. Wim zelf scoorde meteen na zijn vertrek met nummers als ‘Elk z’n eigen gang’ en ‘Vannacht zijn we samen’. Dit voorjaar veroverde hij ook nog een mooie zesde plaats in de Vlaamse Ultratop 50 met ‘Ik kijk naar boven (Daar is de zon)’. In de loop van de jaren deed hij verder ook wat presentatiewerk bij Radio 2, speelde hij mee in de musical ‘Glory Halleluja’ en mocht hij optreden in verschillende radio- en televisieprogramma’s. Daarnaast is het ondertussen al twintig jaar geleden dat zijn debuut ‘Raak’ uitkwam en meteen vijf keer in het VRT-programma ‘Hitkracht’ zat. Met zijn liveband is hij ondertussen ook al een hele tijd verbonden aan Vlaanderen Zingt.