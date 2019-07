Wim De Vilder wordt 50: "Vroeger was ik razend ambitieus. Nu moet er veel minder" Hans Luyten

02 juli 2019

00u00 0 Showbizz Nee, Wim De Vilder is vanavond niet in 'Het Journaal' te zien. Samen met zijn echtgenoot en enkele vrienden geniet hij van zijn vakantie in Frankrijk - én van zijn verjaardagsfeest, want hij wordt vandaag 50. "Hoe ouder ik word, hoe makkelijker ik tevreden ben."

Wim koos niet toevallig net nu voor een weekje verlof. "Mijn motto is dat ik alle gelegenheden wil aangrijpen om te vieren. Zo kan ik reserves opbouwen voor de minder prettige momenten, die er in het leven sowieso ook zijn. Ik geef dus af en toe graag een feestje. Maar dat moet niet altijd groot zijn. Toen ik 40 werd, heb ik dat uitgebreid en met veel mensen gevierd, deze keer zal het veel intiemer zijn. Maar deze verjaardag zomaar laten passeren wilde ik niet. Het blijft tenslotte een mijlpaal. Ik verblijf al een paar dagen met mijn man en enkele vrienden in Frankrijk. Vanavond gaan we met z'n allen gezellig uit eten. Niet zomaar ergens: ik heb op voorhand een mooie plek uitgezocht. Verjaardagscadeaus verwacht ik niet en ik geef mezelf ook niks speciaals. Genieten van een goed glas en een lekker diner, dat is op zich al een mooi cadeau. Een vriend van me is deze week trouwens ook toe aan een belangrijke verjaardag. Dat vieren we deze avond dus samen. We hebben onze vakantie echt in functie van dit feestje gepland."

De moeilijke 40

"Sommigen zeiden me dat mijn leven nu halfweg is. Halfweg? Dat zou ik mooi vinden. Maar wellicht is het veel realistischer om aan te nemen dat ik nu al over de helft ben. Nochtans maakt die 50 me niet triestig of ongelukkig. Ik heb daar echt geen last van. Waarom zou ik ook? Eigenlijk kan je alleen maar dankbaar zijn voor elk levensjaar dat er bijkomt. En dat ben ik ook. Naarmate ik ouder word, kan ik makkelijker tevreden zijn met wat er is en wat ik heb. Ik voel minder drang. Er moet minder. In tegenstelling tot vroeger heb ik nu vaker het gevoel: 'Het is goed zoals het is.' Die tevredenheid overkwam me vroeger bijna nooit. Toen ik een pak jonger was, moest en zou ik nog van alles doen. Ja, ik was razend ambitieus. Vandaag is dat minder en zeg ik makkelijker: 'Ach, we zien wel.' Ik vond 40 worden ook moeilijker, al weet ik niet precies waarom. Vreemd, want de meeste van mijn vrienden hebben daar ook problemen mee." Wim nam eerder dit jaar deel aan enkele pittige loopwedstrijden, zoals de 20 km van Brussel en de 100 km ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. "Ik vind het niet moeilijk om intensief te blijven sporten en aan mijn conditie te werken. Integendeel zelfs. De goesting om sportief te blijven, neemt alleen maar toe. Tien jaar geleden liep ik geen enkele 20 kilometer in wedstrijdverband. Nu zet ik zo'n loopwedstrijd elk jaar bewust op het programma."

En nog een mijlpaal

"Ik ben niet bang om ouder te worden, maar doe er wel alles aan om dat zo gezond mogelijk te doen. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Ik moet daaraan werken. Het kost me niet veel moeite, want ik loop gewoon graag. Het blijft mijn beste uitlaatklep om de stress van mijn werk met constante deadlines te verwerken. Vakantie nemen hoort daar natuurlijk ook bij, al heb ik die deze zomer maar beperkt gepland. Na deze week ga ik eind juli nog een lang weekend weg met mijn ouders. Maar dat zal het zijn voor deze vakantie. Ik zal veel werken en op het scherm te zien zijn in de zomer dat ik 50 word. Maar dat stoort me niet." Wim viert trouwens nog een mijlpaal dit jaar: hij ging 25 jaar geleden aan de slag bij de VRT.