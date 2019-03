Wim De Vilder loopt samen met VRT-collega’s 100 kilometer tegen kanker: "Dat wordt een kippenvelmoment" Redactie

22 maart 2019

00u00 0 Showbizz Wim De Vilder (49) presenteerde al enkele slotshows van Kom op tegen Kanker, en vorig jaar zamelde hij 2.000 euro in door uit een vliegtuig te springen. Dit jaar werkt het journaalanker zich nog meer in het zweet. Hij is peter van de 100 km-run voor KOTK en verschijnt zondag samen met drie collega's van de nieuwsdienst aan de start. "Dat wordt een kippenvelmoment."

"Vorig jaar vroeg mijn collega Goedele Wachters of ik ten voordele van KOTK met haar wilde deelnemen aan de 1.000 km op de fiets", steekt Wim De Vilder van wal. "Maar ik ben niet echt zo'n fietser. Lopen is meer mijn ding. Toen ik enkele maanden geleden het voorstel kreeg om peter te worden van de tweede editie van de 100 km-run, moest ik dan ook geen moment twijfelen. Samen met Tine Embrechts, die meter is, heb ik het initiatief de voorbije weken zoveel mogelijk gepromoot. Dat is gelukt, want de inschrijvingen moesten ondertussen al worden stopgezet. Zondag verschijnen een kleine 2.000 deelnemers aan de start. De meesten heb ik al kunnen ontmoeten toen het parcours werd voorgesteld. Maar zondag trek ik ook zelf de loopschoenen aan en verschijn ik aan de start met een eigen team." Wim vond op de VRT-nieuwsdienst drie collega's bereid om mee te zweten. "Maarten Vangramberen loopt 40 km, Bart Schols legt er 30 af en Goedele Wachters 10. Ik neem de 20 km voor mijn rekening. Samen zijn we dus goed voor 100 km."

Weken getraind

Het journaalanker is er al helemaal klaar voor. "Mijn 20 km zal ik wel aankunnen, want ik heb er weken voor getraind. In het verleden nam ik al eens deel aan de 20 km van Brussel en toen haalde ik toch ook de eindmeet", glimlacht De Vilder. "Ik heb altijd al een vrij goede conditie gehad, aangezien ik vroeger ook al twee tot drie keer per week ging lopen. Door mijn opgedreven trainingsschema van de voorbije maanden ligt mijn hartslag nu nog lager dan vroeger. Ik ben nog nooit met tegenzin gaan joggen, omdat ik weet wat sporten met mij doet. Het houdt me niet alleen fysiek fit, maar ook mentaal. Na elke loopbeurt voelt het alsof mijn hoofd helemaal leeg is en ik alle stress van mij heb afgeschud. Dat levert altijd weer een zalig gevoel op. Ik kan het zelfs niet meer missen."

Extra bijzonder

De Vilder vindt deze 100 km-run extra bijzonder, zegt hij. "Want de vier teamleden leggen elk een verschillende afstand af, maar moeten wel samen finishen. Dat is heel symbolisch. Strijden tegen kanker doe je ook niet alleen, maar in groep en samen met je omgeving. Iedereen levert naar eigen vermogen een inspanning, maar je probeert wel samen de meet te halen. Ik kijk er nu al uit om daar zondag tussen al die andere deelnemers - en samen met Maarten, Bart en Goedele - in te slagen. Dat wordt zeker een kippenvelmoment."

Wat is de 100 km-run?

Actie ten voordele van Kom op tegen Kanker op zondag 24 maart vanaf 9u30 in provinciaal domein De Schorre in Boom. De slotshow ter plaatse met Saartje Vandendriessche en Frank Deboosere start om 14.30 uur. Van de slotshow van KOTK zelf is nog geen datum bekend.

Elk team telt vier lopers die samen 100 km afleggen. Eén loper start als eerste, en na elke 10 km sluit een loper van het team aan. De eerste loper legt 40 km af, de tweede 30, de derde 20 en de vierde 10. Ze lopen samen en komen ook samen over de finish.

Aan deze tweede editie nemen 480 teams deel, die elk 2.500 euro inschrijvingsgeld betalen. Totale opbrengst: 1.200.000 euro.