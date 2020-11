Wim De Vilder blikt met negen gasten terug op de toekomst: “Gert Verhulst zat er pal op”

tvHoe gaat de wereld en je eigen leven er uitzien over vijf jaar? Die vraag stelde Wim De Vilder (51) in 2015 aan negen bekende gezichten. Vijf jaar verstopte hij hun antwoorden in een VRT-kluis om die er vanaf morgen opnieuw uit te halen. Sommigen bleken over een glazen bol te beschikken, anderen sloegen de bal helemaal mis.

“Vijf jaar lijkt niet zo lang geleden, maar dat is het eigenlijk wel”, zegt De Vilder. “De aanslagen in Brussel en Zaventem hadden nog niet plaatsgevonden, Trump was nog geen president en er was nog geen Brexit, de Rode Duivels hadden nog niet gefloreerd op het WK voetbal en iedereen stuurde nog SMS-jes in plaats van Whatsapp-berichtjes.”

Onder meer Lieven Scheire, Liesbeth Homans en Ruben Van Gucht voorspelden de toekomst, maar vooral Gert Verhulst bleek over een verdacht accurate glazen bol te beschikken, vertelt het journaalanker. “Hij zag zichzelf wel een lichtvoetige talkshow presenteren, lang voor er van ‘Gert Late Night’ sprake was. Pal erop dus”. En ook komiek Michael Van Peel maakte indruk. “Hij vertelde dat we steeds meer stukjes van onze privacy gingen blootgeven. Hij had het in 2015 al over camera’s die nummerplaten herkennen en vingerafdrukken op je identiteitskaart. Maar er waren ook logische tendensen die zich helemaal niet voortzetten. Ruben Van Gucht bijvoorbeeld zei dat Anderlecht kampioen zou worden in 2020, iets dat toen een heel normale veronderstelling was.”

Ouderdomsdeken

Vijf jaar geleden zat een toen 46-jarige Wim De Vilder ook al stevig in zijn stoel als journaalanker. Voor hem is er de afgelopen vijf jaar niet veel veranderd, vindt hij. “Ook in mijn privéleven niet, ik ben bijvoorbeeld nog altijd getrouwd (lacht). Maar ik heb eigenlijk nooit echt een toekomstplan voor mezelf. Al denk ik wel dat ik over vijf jaar nog steeds op die stoel van anker zit. Jammer is wel dat Martine (Tanghe, red) dan al gestopt en ik dus de oudste ben (lacht). Ongelooflijk vind ik dat, het voelt nog steeds of ik ben pas begonnen.”

Een gokje ten slotte, over wie er Amerikaans president zal zijn over vijf jaar? (denkt na) “Biden vanwege zijn leeftijd allicht niet meer. Misschien toch zijn vice-president Kamala Harris? Al zou dat volgens mij ook vroeger kunnen gebeuren. Ik wens het hem niet toe natuurlijk, maar Biden heeft intussen de gezegende leeftijd van 77 jaar, en wacht de volgende jaren een zwaar en stresserend leven.”

Over vijf jaar, 11 november, 20u40 op één