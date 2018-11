Wim De Vilder beleefde zopas het ‘wauw-moment’ van zijn leven in Peru: "Geen douche, geen wc, wel een klein tentje: puur genieten" Hans Luyten

13 november 2018

00u00 0 Showbizz In zijn nette pak met das achter zijn desk in 'Het Journaal' zou je het hem niet nageven, maar in zijn vrije tijd is Wim De Vilder (49) een fervent liefhebber van avontuurlijke bergtochten. Hoe primitiever, hoe beter. Tijdens zijn recentste vakantie trok het nieuwsanker naar Machu Picchu in Peru. Hij beleefde er hét wauw-moment van zijn leven.

De reismicrobe bracht Wim al de hele wereld rond en overal kiest hij dan voor dagenlange voettochten. "Zo maakte ik al memorabele trektochten in landen als Ethiopië, Tanzania, Birma en Mali. Telkens zonder gsm of enig ander comfort in de buurt. Helemaal afgesloten van de waan van de dag. En met een dun tentje als enige bivakmogelijkheid. Ik vermoed dat ik de stilte en afgelegen natuur graag opzoek als regelrecht tegengewicht voor de dagelijkse ratrace bij mijn job met constante deadlines. De Inca Trail naar Machu Picchu wordt beschouwd als de mooiste trektocht ter wereld en stond daarom al heel lang op mijn bucketlist."

Best pittig

Maar Wim geraakte er nooit. Tot deze maand. "Die mythische oude Incastad in het Andesgebergte kan makkelijk met de trein of bus bezocht worden, maar dat is niks voor mij. Niet avontuurlijk genoeg. Daarom verkoos ik de voettocht, waarbij in vier dagen zo'n 40 km moet worden afgelegd. Die afstand lijkt misschien niet veel, maar het voortdurend klimmen en dalen met hoogteverschillen van soms wel duizend meter maken de trekking best wel pittig. Zeker omdat er op die grote hoogte, soms tot 4.300 meter, weinig zuurstof in de lucht zit en je last kan krijgen van hoogteziekte. Voor deze dagenlange tocht is een goede conditie dan ook echt wel vereist. Vandaar dat ik deze tocht het liefste voor mijn vijftigste wilde maken. En dat is op de valreep gelukt. (lacht)"

Wolkenwoud

Wim legde de Inca Trail af met zijn echtgenoot, met wie hij ondertussen al 25 jaar samen is, en twee andere avontuurlijke koppels. "Onderweg moesten we heel primitief kamperen zonder douches of toilet in de buurt. En we sliepen op de grond in kleine tentjes. Voor mij is dat puur genieten. Zelfs toen het de tweede dag begon te regenen, kon ons dat weinig deren, want we gingen allemaal op in de verlaten en steeds afwisselende natuur. We stapten door het hooggebergte, een regenwoud en zelfs een wolkenwoud. Ik wist zelfs niet dat dat bestond: een plek met een eeuwig wolkendek. Toen we de oude stad na vier dagen flink doorstappen in het midden van een oerwoud bereikten, beleefde ik een wauw-gevoel dat ik nog nooit eerder had meegemaakt. Het uitzicht en de schoonheid waren overdonderend. Ik ben dan ook superblij dat ik mijn droom heb gevolgd en deze tocht heb gemaakt. Al besef ik dat het niet makkelijk zal worden om bij een volgende trektocht nog zo verrast te worden."