Wim Ballieu worstelde met zijn geaardheid: “Paar keer verliefd geweest op een vrouw ook” SD

29 juli 2019

11u00

Bron: De Morgen 0 Showbizz Dat tv-kok en Balls & Glory-brein Wim Ballieu (36) op mannen valt, is al lang geen geheim meer. Maar toch heeft hij lang getwijfeld over zijn geaardheid, vertelt hij in De Morgen.

“Ik heb al seks met een vrouw gehad, ja", vertelt Wim Ballieu openhartig in De Morgen. “In het begin, toen ik nog worstelde met mijn geaardheid en niet wist waar ik juist naartoe wilde, maar ook later nog. Ik heb altijd wel het gevoel gehad dat ik daar een keuze in moest maken. Ik heb lang getwijfeld hoe het eigenlijk zat.” Tot iemand hem goede raad gaf: “Iemand zei: ‘Gast, je loopt door de Veldstraat, rechts passeert de vrouw van je dromen, links passeert de man van je dromen, naar welke kant kijk je om?’ Ja, toen wist ik het wel: naar links.”

Al geeft vooral het karakter de doorslag voor Ballieu. “Ik ben al een paar keren zwaar verliefd geweest op vrouwen die zich gedragen als een man. Ik denk dat ik vooral verliefd word op jongensachtige mannelijke karakters, en ja, die heb ik het liefst verpakt in een man. Jongens met vrouwelijke karaktertrekjes zullen me minder interesseren dan meisjes die hun mannetje weten te staan”, laat hij optekenen. “Ik vind het leven niet makkelijk. Ik heb een hoofd dat nooit stilstaat en zit vol onrust. Wat niet gemakkelijk is voor mijn omgeving. Mijn lieven hebben al wel vaker gezegd: ‘Diene Wim, dat is gene cadeau.’ (lacht)” Hij gaat verder: “Bij momenten heb ik wel een beetje een kunstenaarsgeest: het kan nooit goed genoeg zijn. Wat niet wegneemt dat ik enorm veel levensvreugde heb die ik graag wil delen. Balls & Glory is een ode aan de joie de vivre.”