Wim Ballieu voor de rechter na vondst muizenkeutels

De feiten stammen al uit 2019, toen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) verdachte zaken aantrof in de kelder van het restaurant aan de Beurs in Brussel. Ballieu zelf wilde de zaken nuanceren: “Het wordt voorgesteld alsof we ongedierte hebben in ons restaurant, maar dat is niet zo. De uitwerpselen werden in de kelder en in de afvalruimte aangetroffen. In die periode waren er rioleringswerken in de straat, en stonden de twee panden naast ons leeg. Tweewekelijks kwam de ongediertebestrijding, wat kan ik nog meer doen?”