Wim Ballieu is populair in Nederland: “Ze hebben een andere mentaliteit, en die ligt mij wel”

Royalty Een gênante ‘prank’, een politieke oproep en (een paar) details over haar gezin: dit was Meghan Markle bij Ellen DeGeneres

Het grote verrassingsinterview van Meghan Markle (40) bij Ellen DeGeneres (63) is vannacht in de Verenigde Staten uitgezonden. Wie op wereldschokkend nieuws zat te wachten, is er echter aan voor de moeite, want de hertogin van Sussex hield het bijzonder braafjes met wat ‘chit chat’ over hoe ze ooit samen met Harry incognito op een Halloweenfeestje verscheen, hoe haar vijf maanden oude dochtertje Lily haar eerste tandjes krijgt en waarom ze het belangrijk vindt om voor betaald zwangerschapsverlof in de VS te ijveren. Buckingham Palace kan dus weer (eventjes) opgelucht ademhalen.

19 november