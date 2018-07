Wilmer Valderrama bezoekt Demi Lovato opnieuw Redactie

29 juli 2018

16u10

Bron: BuzzE 0 Showbizz Wilmer Valderrama is opnieuw op ziekenbezoek gegaan bij zijn ex Demi Lovato, die eerder deze week in het ziekenhuis belandde na een overdosis. De 38-jarige acteur werd sinds woensdag al een paar keer bij het Cedars-Sinai ziekenhuis in Los Angeles gezien.

Een insider vertelt aan People dat de 25-jarige Demi aan de beterende hand is en voornamelijk uitrust: "Haar hele familie en Wilmer zijn aanwezig om haar door haar herstel heen te helpen." Volgens een andere ingewijde is Valderrama elke dag bij Lovato: "Hij is elke dag urenlang bij Demi in het ziekenhuis. Hij maakt zich veel zorgen over haar."

Demi en Wilmer hadden van 2010 tot 2016 een relatie. Ondanks hun relatiebreuk zijn ze goede vrienden gebleven. "Demi heeft altijd de hoop gehouden dat ze ooit weer bij elkaar komen. Hij is de liefde van haar leven en andersom", aldus de ingewijde eerder deze week over hun relatie.