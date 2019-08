Willy wordt het digitale alternatief voor StuBru Redactie

23 augustus 2019

00u00 1 Showbizz Het lijkt erop dat DPG Media vanaf dit najaar de concurrentie wil aangaan met Studio Brussel. Al willen ze dat zelf niet zo gezegd hebben. De nieuwe radiozender Willy zal 'around the clock' rock draaien en zich richten op muziekliefhebbers tussen 35 en 54 jaar. Belangrijke kanttekening: op de FM-band is geen plaats meer, dus Willy zal enkel digitaal te beluisteren zijn.

De zwevende luisteraar. Dat is de doelgroep die de nieuwe rockzender Willy wil bereiken: 35-plussers die houden van muziek, maar hun gading niet meer vinden in het hedendaagse radiolandschap. Zij willen geen top 40-hits, maar het betere en nostalgische gitaarwerk van bands als Pixies, Talking Heads, dEUS en Triggerfinger. Het lijkt erop dat DPG Media dus de concurrentie wil aangaan met de alternatieve VRT-zender Studio Brussel. "Het initiatief is niet zo gestart", zegt An Caers, directeur radio. "We merkten uit onderzoek dat heel veel mannelijke luisteraars boven de 35 zoekende zijn en we willen hen een alternatief bieden. Willy en StuBru hebben elk hun eigen identiteit. In ons aanbod is Willy duidelijk een buitenbeentje, naast Qmusic en Joe."

Presentatoren?

Belangrijk detail is wel dat de zender enkel digitaal te beluisteren zal zijn. Via het internet, digitale televisie en ook via DAB+, het digitale zusje van de FM-radio. Op een klassiek radiotoestel zal je dus tevergeefs zoeken naar Willy en ook de meeste auto's in Vlaanderen zijn nog niet uitgerust met de technologie voor DAB+. "Maar vergeet niet dat nu al één op de vijf Vlamingen digitaal luistert", aldus Caers. "In 2020 moeten bovendien alle nieuwe wagens uitgerust zijn met een DAB-ontvanger. Tegen 2021 is de inschatting dat ongeveer de helft van de Vlamingen digitaal zal luisteren." Wanneer Willy exact gelanceerd wordt, is nog niet duidelijk, maar dat zal ten vroegste eind september zijn. Wie er zal presenteren en hoe vaak dat gebeurt, wordt ook pas in een later stadium bekendgemaakt.