Willy-stem Iwein Segers: “Ik kan heel goed in de zetel zitten en de krant lezen of naar het voetbal kijken. De droom van iedere vrouw, denk ik” CD

21 november 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Ooit was Iwein Segers (39) de stem van ‘Komen Eten’, vandaag is hij te horen op de nieuwe radio- en rockzender Willy. De komiek houdt van stevige nummers, en ook in de keuken kiest hij voor een vleugje rock’-n-roll. Story schotelde hem 8 korte vragen voor.

1. Wat is je favoriete rocknummer?

“‘Sabotage’ van The Beastie Boys, omdat dan alles ook echt kapot mag. Ze zeggen het zelf in hun nummer. Een goeie reden om je eens uit te leven op de dansvloer. En ‘I Want You Back’ van The Jackson Five werkt ook voor mij.”

2. Aan welk rocknummer hangt er een speciale betekenis vast voor jou?

“’Ohlalala’ van TC Matic, het allereerste bivakliedje toen ik als ‘speelblubber’ in de Chiro van Jezus-Eik zat. Telkens ik dat hoor, ruik ik gewoon het bos in de zomer en wentel ik mij in nostalgie.”

3. Waarvoor mogen ze jou altijd wakker maken?

“Voor een bord spaghetti terwijl op de achtergrond de cd ‘Perils from the Sea’ van Mark Kozelek speelt. ’t Is ten slotte nog nacht, dus een melancholische soundtrack hoort er wel bij. Ik maak de spaghetti ook het liefst zelf klaar, tenzij er een Italiaanse schone is die het live voor me komt doen. Uiteraard steek ik dan wel een handje toe.”

4. Wat is het grootste misverstand dat over jou ooit de ronde heeft gedaan?

“Er wordt gezegd dat ik een intellectuele bohemien ben, maar dat is niet echt zo. Ik ben graag thuis en de boeken van Stefan Hertmans vind ik maar niets. Dat ik enorm spitsvondig ben is dan wél weer waar. Maar ja, wat doe je daaraan?”

5. Schuilt er een grote rocker in jou?

“Eigenlijk niet. Ik wandel, lees boeken en drink te veel koffie. Ik ben meer een ‘slacker’ dan een ‘rocker’, dat is de zachtaardige jaren negentig-variant.”

6. Vul aan: Ik ben een ideale echtgenoot omdat …

“... ik heel goed spaghetti kan maken en ervoor zorg dat er altijd eten in huis is. Ik kan ook heel goed in de zetel zitten en de krant lezen of naar het voetbal kijken. De droom van iedere vrouw, denk ik dan. Daarnaast ben ik ook wel een feminist in wording. Kortom: een echte win-winsituatie.”

7. Welke levenswijsheden heb je meegekregen van je ouders?

“Mijn vader zegt dikwijls: ‘Eenvoud siert’. Ik probeer zo eenvoudig mogelijk over te komen. Het is mislukt. Mijn moeder leerde mij dan weer de geneugtes van ‘buiten de lijntjes te kleuren’. Dat zit er wel écht ingebakken.”

8. Als je één ding aan je uiterlijk mag veranderen, wat kies je dan?

“Ik zou graag grotere handen hebben zodat ik beter kan graaien. Nu heb ik kleine fijne handjes. Doe mij maar van die kolenschoppen. Verder zou ik graag wat slanker zijn. Minder spaghetti eten zeker?”

Iwein Segers is elke vrijdag van 10 tot 13 uur te horen op radiozender Willy. Te beluisteren via willy.radio.