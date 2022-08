Willy Sommers wordt vandaag 70, familie en collega’s sturen hem handgeschreven brieven: “De man waarvoor ik destijds viel en vandaag nog steeds val”

Zijn kinderen: Luna, Luka en Annemie

Zijn vrouw: Cindy

Mon fenouil (Mijn venkel, red.)

Deze ochtend kus ik bij het opstaan een mooie man van 70. De man waarvoor ik destijds viel en vandaag nog steeds val. Mijn kussen en knuffels krijg je deze ochtend persoonlijk, maar ik wil je ook nog even bedanken via deze weg. Om Vlaanderen te laten weten wat ik van je denk en wat ik voor je voel.

Weet je nog onze eerste kus, Willy? Ik ben nu ongeveer net zo oud als jij toen was. Ik was toen 22, jij zou 48 worden en vonden elkaar in een taverne bij ons in de buurt. We kwamen er elkaar regelmatig tegen en na één van die avonden viel uiteindelijk onze eerste kus.

Willy, je wordt zeventig vandaag. Maar voor mij heb je nog niets aan charme ingeboet. Ik woonde in Laken. Ik luisterde toen naar Rob De Nijs, Benny Neyman en Claude François. Maar toen was er die zomer van 1989. Ik was twaalf, keek naar TOTZ en en zei tegen mijn moeder. “Mama, dat wordt ’m. Dat wordt de man van mijn leven.” Mijn moeder lachte? “Serieus Cientje? Maar Cientje toch. Ze liet me dromen. Maar ik was vastberaden.”

Fenouil, we zijn nu in september vijf jaar getrouwd. Maar ik herinner me nog onze eerste reis naar Turkije. Niemand wist toen iets van onze liefde. Ik was toen nog jong en je vroeg me er ten huwelijk. Ik zie ons nog altijd staan op dat terras. Ik heb je aanzoek toen weggelachen. Wel Willy, daar heb ik nu spijt van. Ik had toen ‘ja’ moeten zeggen. Dan was ik al 25 jaar je vrouw geweest en hadden we nu onze ‘zilveren’ huwelijksverjaardag gevierd. Als er één moment is dat ik anders had willen zien, dan wel die avond, die nacht in Turkije.

Fenouil, je wordt 70 vandaag. Een mijlpaal. Maar onze mijlpaal kwam exact twintig jaar geleden. Jij zou vijftig worden en ik was zwanger van ons eerste kindje, Luna, maar tegelijkertijd kregen we er nog een meisje bij. Plots waar daar Annemie. We hebben haar omarmd. En ook al was de buitenwereld toen soms vijandig. Wij vormden een hecht gezin. Vier jaar later kwam Luka.

Luna is nu 20, Luka 16. En wanneer ik naar hen kijk, dan zie ik in Luna je evenbeeld. Jullie delen hetzelfde karakter, dezelfde trekken. Luna en jij willen jullie zaakjes geregeld zien. Correct en stipt. Luka en ik moeten er soms stiekem om lachen. Wij zijn meer m’en foutistisch. Maar dat is nu net de kracht van ons gezin. We zijn allemaal anders, maar we zorgen wel voor mekaar. Ik steun je en cijfer me soms wel weg voor je. Maar dat is uit liefde. Voor ons en voor onze kinderen. Zij zijn altijd onze grootste prioriteit.

Je bent soms weinig thuis, mon fenouil. Daar zal ik nooit iets over zeggen. Zolang we vasthouden aan onze wekelijkse avond op restaurant. Ik gun je alles en hoop dat je nog lang verder kan doen met hetgeen je ’t liefste doet, maar aan die ene avond hou ik je wel. Da’s ons momentje.

Willy, ik word vandaag wakker naast een mooie man van 70. En voel me een gezegende vrouw. Je maakt me elke dag aan het lachen. We doen zo graag onnozel samen. Je blijft zo’n grappige man. Soms roep je: ‘Framboise’ en dan vrees ik dat de buren zouden denken dat we ruzie hebben. Maar dat hebben wij zelden.

Een heel gelukkige verjaardag, lieve man van mij.

Ik onderteken met het woordje waarmee je me altijd liefdevol roept.