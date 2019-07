Willy Sommers wordt steeds emotioneler: “Ik ben zo ongerust dat ik zelfs niet meer samen met Cindy durf te vliegen” Redactie

24 juli 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal

"Ik ben er te weinig geweest voor mijn gezin, maar als ik opnieuw kon beginnen, zou ik het niet anders doen", zegt Willy Sommers (66). Toch probeert hij tegenwoordig meer tijd te maken voor Cindy (42) en z'n kroost. De zanger wordt dan ook steeds gevoeliger, en beseft steeds meer dat zijn geluk niet vanzelfsprekend is.

“Hoe ouder ik word, hoe emotioneler ik word. Als ik over mijn kinderen of mijn mama praat, krijg ik soms tranen in mijn ogen”, zegt Willy in Dag Allemaal. “Bij de geboorte van Luna - zij is nu bijna zeventien - heb ik onophoudelijk zitten snotteren. En toen ik mijn mama belde dat ik een zoon gekregen had, kreeg ik dat haast niet gezegd aan de telefoon. Mijn moeder dacht zelfs dat er iets misgelopen was! Dat had ik vroeger niet.”

Volgens de zanger heeft het allemaal met de leeftijd te maken. “Als de kinderen hier vertrekken om te gaan fietsen, zeg ik honderd keer: ‘Voorzichtig, hé!’ Een jongere papa zou zeggen: ‘Ga je gang, maar niet vallen, hé.’ Maar ik haal mij allerlei dingen in het hoofd die kunnen mislopen.” Soms gaat hij zelfs nog een stapje verder: “Toen we onlangs naar Barcelona gingen, heb ik tegen Cindy gezegd dat ik in het vervolg graag apart zou vliegen, zodat we niet samen in een vliegtuig zitten als het zou crashen. Dat ik met ­Luna of Luka vloog, bijvoorbeeld, en Cindy met de ander. Zo blijft er toch iemand over als het misloopt, hé.”

Willy wordt soms overvallen door negatieve gedachten. “Ja, en ik merk dat ook als ik met de auto rijd”, zegt hij. “Ik ben heel voorzichtig geworden, omdat ik bang ben dat ik zal sterven in een ongeval en m’n vrouw en kinderen niet meer zal zien.”