Willy Sommers wint MIA, zes dagen na hartoperatie: “Morgen op controle” Jolien Boeckx/Isabelle Deridder

07 februari 2020

06u14 0 Showbizz "Vorige week vrijdag kreeg ik bij een spoedoperatie een stent aan het hart, vandaag een MIA. Het leven kan mooi en verrassend zijn", zei Willy Sommers donderdagavond op de MIA’s. Hij werd vergezeld door zijn vrouw Cindy.

Willy Sommers zag er goed uit én voelde zich ook zo. "Vorige week was het anders. Het is schrikken geweest. Na die jaarlijkse controle moest ik met spoed geopereerd worden. Ik had zelfs mijn schoenen nog aan. Ik had schrik en dacht dat ik ging sterven." Sommers' linkerkroonslagader bleek voor 99% dichtgeslibd.

Dat hij gisteren voor het eerst in zijn 50-jarige carrière een MIA mee naar huis mocht nemen, zorgde voor een emotioneel moment. "Ik was al drie keer genomineerd, nu win ik écht. Deze MIA voor Vlaams Populair krijgt niet alleen een plekje in mijn huiskamer, maar ook in mijn hart. Al moet ik opletten dat ik het niet aan mijn hart laat komen, want morgen (vandaag, red.) moet ik op controle. (lacht)"